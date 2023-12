«La mia migliore amica vuole che le paghi l'addio al nubilato. Non posso e lei mi ha chiesto di chiedere un prestito... sono scioccata»

di Redazione web

Una ragazza è stata scelta dalla sua migliore amica che, a breve si sposerà, come damigella d'onore al matrimonio. Tuttavia, non avrebbe mai pensato che la futura sposa sarebbe arrivata ad avanzare certe richieste davvero esagerate come, ad esempio, farsi regalare, proprio dalla protagonista, un viaggio per l'addio al nubilato. Così, lei ha chiesto aiuto all'esperta dell'amore Jane Green.

La storia

La ragazza ha scritto una lettera a Jane Green, esperta dell'amore che risponde nelle pagine del Daily Mail. La protagonista della storia ha raccontato: «La mia migliore amica si sposerà l'anno prossimo e sta organizzando quella che potrebbe essere descritta come la cerimonia più esagerata (e costosa!) che io abbia mai visto. Devo ammettere che sono rimasta un po' sorpresa da alcuni piani ma ho fatto del mio meglio per sostenerla in tutto questo, dato che, sono la sua damigella d'onore. Quando, però, ci siamo incontrate per organizzare la sua festa di addio al nubilato, tutto è cambiato. Per prima cosa ha insistito perché facessimo un viaggio in un posto caldo, quindi ho iniziato a cercare luoghi negli Stati Uniti che avrebbero potuto funzionare e ho stilato una lista. Ma no, lei voleva una "vera vacanza" e quindi pensava all'Italia, perciò, mi sono informata. Il totale del viaggio sarebbe di 7.000 euro, e lei vorrebbe che io glielo regalassi. Sono quasi svenuta quando ho visto quell'importo. Quindi le ho detto che, per quanto mi si spezzasse il cuore, non avrei proprio potuto permettermi una spesa del genere.

Il consiglio dell'esperta

Jane Green ha risposto alla lettera della ragazza: «La mia parte preferita di questa lettera è quando la tua migliore amica dà per scontato che tu le paghi il viaggio, senza contare la tua quota. Non so con chi si sposerà la tua amica ma aspettarsi che qualcuno le paghi le vacanze costose è il classico atteggiamento di una persona che appena apre bocca può avere tutto. Inoltre, la sua incapacità di capire che non tutti possono permettersi certe spese, proponendoti, addirittura, un prestito mi stupisce molto: è davvero il tipo di donna che desideri come migliore amica? Tentare di ricattare emotivamente la tua migliore amica facendole fare qualcosa che ha già detto di non essere in grado di fare, non mi sembra un comportamento da migliore amica. Un'amica vera mostrerebbe compassione e cambierebbe tipologia di festa. Aspettarsi che tu paghi 7.000 dollari per essere la sua damigella d'onore "perfetta" è una richiesta troppo esagerata. In ogni caso, prova a parlarci e a farle capire il tuo punto di vista».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 14:35

