Suocera gelosa rovina il matrimonio del figlio. Le urla dopo la promessa della sposa: «Non permetterti di dire che ha dei difetti»

Il giorno del matrimonio dovrebbe essere, per una coppia, una giornata perfetta, piena d'amore e commozione. Purtroppo, per una giovane sposa californiana non è stato così. La ragazza, infatti, ricorderà le sue nozze con un po' di amarezza, dato che, la suocera, durante lo scambio delle promesse, ha deciso di intromettersi, rovinando tutto. Il video, in poco tempo, ha fatto il giro dei social ed è diventato virale su TikTok. Ecco cosa è successo.

Il video virale

Il video che riprende l'accaduto e che è diventato virale su TikTok è stato ripreso dallo smartphone della sorella della sposa che ha, poi, deciso di postarlo sul web per mostrare a tutti ciò che a un matrimonio non dovrebbe mai succedere. Nel filmato si vedono i due sposi all'altare. La sposa ha appena finito di leggere al quasi marito la sua promessa, rimarcando il fatto che lo ami e lo abbia scelto come compagno di vita nonostante alcuni difetti di cui lei, tuttavia, non farebbe mai a meno. Non appena, la mamma dello sposo, seduta in prima fila, ha udito la parola "difetti", ha cominciato a inveire contro la ragazza, urlando: «Non permetterti di dire che mio figlio ha dei difetti». Quindi, la sposa, alquanto spiazzata, le ha risposto: «Tutti li abbiamo, ma ho appena detto che lo amo proprio per questi». La suocera, però, non ha voluto sentire ragioni e ha continuato a intimarle di stare al suo posto, perciò, la giovane le si è avvicinata e le ha detto: «Non ti permetterò di rovinarmi il matrimonio». Poi, il video termina.

I commenti degli utenti

Su TikTok, il video del matrimonio rovinato dalla suocera gelosa, ha totalizzato quasi quattro milioni e mezzo di visualizzazioni e tutti gli utenti social si sono schierati dalla parte della povera sposa. Qualcuno ha scritto: «Non so come abbia fatto a mantenere la calma», «La signora si è resa davvero ridicola» oppure «Pensa questa poveretta che si ritrova una suocera così...

