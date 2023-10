«Ho litigato con la mia damigella d'onore: ha speso i soldi dell'addio al nubilato per saldare i suoi debiti»

di Redazione web

Il giorno del matrimonio dovrebbe essere una giornata piena di amore, armonia e serenità. Prerogative che non dovrebbero riguardare solo i due sposi ma anche tutti gli invitati. Su Reddit, una futura sposa si è sfogata con gli altri utenti social in merito al comportamento scorretto adottato da quella che avrebbe dovuto essere la sua damigella d'onore. Le due amiche hanno litigato e alle nozze mancano solo pochi giorni.

La storia

La protagonista della storia di Reddit ha scritto: «Mi sposerò tra un paio di giorni e questo è ciò che è successo a poche ore dal mio matrimonio. La mia damigella d'onore, che era anche una mia cara amica, era incaricata di organizzare l'addio al nubilato e così ha fatto. Due settimane fa, è venuta a prendermi e mi ha portata in campagna in un hotel carino che aveva il centro benessere: ci siamo divertite, riposate e rilassate, anche se, mi aspettavo una sorpresa un po' più grande. Comunque sia, l'ho apprezzato e non ho detto nulla. Quando sono tornata a casa e ho raccontato tutto al mio fidanzato lui sembrava un po' confuso di quel soggiorno breve appena fuori città e io non capivo il motivo di questa sua reazione. Il giorno successivo mi ha chiamato la mia amica dicendomi che doveva parlarmi urgentemente, mi sono anche spaventata e, quindi, sono corsa da lei. In realtà, era lei preoccupata e ho scoperto presto la ragione: il mio fidanzato, alcuni mesi fa, le aveva dato del denaro per l'addio al nubilato e lei avrebbe dovuto portarmi in un posto da sogno fuori città, invece, mi ha confessato di avere utilizzato la metà dei soldi per saldare alcuni debiti. Ero furiosa e ho deciso di dirle che non la volevo più come damigella.

I commenti degli utenti

La storia ha riscosso molto successo su Reddit, tanto che, in tantissimi hanno commentato la vicenda della giovane sposa. Qualcuno ha scritto: «Che figuraccia che ha fatto la tua amica, secondo me hai fatto bene a toglierle il ruolo da damigella», «Provate a chiarire e cercate un punto di incontro, ormai, credo sia tutto organizzato» oppure «Forse non ti avrebbe nemmeno detto nulla se tu non avessi raccontato il fine settimana al tuo fidanzato che si era fidato di lei».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 22:27

