«Mia sorella è una senzatetto, io l'ho sempre aiutata ma mi ha offesa e ora non voglio più darle una mano»

Alle volte, i rapporti con i propri familiari possono essere complicati, anche se, tra sorelle bisognerebbe sempre aiutarsi a vicenda. Una ragazza ha raccontato la sua situazione su Reddit spiegando che non vuole più aiutare la sorella, che è una senzatetto, perché durante una discussione violenta l'ha offesa gravemente. Il post ha riscosso molto successo sul social.

La vicenda

La protagonista della storia di Reddit ha scritto: «Io e mia sorella siamo sempre andate d'accordo ma, recentemente, abbiamo litigato pesantamente e questo è il motivo. Lei è una senzatetto ed è così ora perché ha tre figli, il suo ex compagno non le dà nulla e lei per pagare tutte le spese necessarie ha perso la casa, per stare con loro ha perso anche il lavoro. Quindi, io ho deciso di aiutarla e le pago una stanza in affitto. L'altro giorno mi ha chiesto se potevo badare ai suoi figli perché lei aveva un colloquio di lavoro, ho accettato perché voglio bene ai miei nipoti ma quando è tornata a casa mi sono infuriata: era ubriaca. Abbiamo litigato pesantemente e lei ha cominciato a offendermi dicendo che non sono una brava mamma e ne ha dette di tutti i colori sui nostri genitori.

I commenti social

La storia che la ragazza ha raccontato su Reddit ha raccolto moltissimi like e commenti e qualcuno ha scritto: «Capisco la tua rabbia ma non chiudere con tua sorella, tutto si può sistemare e sono sicura che riuscirete a chiarire», «Non deve essere una situazione semplice» oppure «Se non altro, pensa ai tuoi nipoti che meritano una vita migliore».

