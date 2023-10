«Ho lasciato il mio ragazzo: siamo insieme da 4 anni e non sa ancora quando mi sposerà. Mi sento una persona orribile»

di Redazione web

Se una ragazza è romantica, sogna da sempre il giorno del "fatidico sì" con il suo fidanzato e quando quest'ultimo tarda a farle la proposta, ecco che lei comincia ad avere seri dubbi sulla relazione. Così, è successo anche alla protagonista della storia di Reddit che si è lasciata andare a uno sfogo con gli altri utenti social, spiegando loro il motivo per cui ha deciso di interrompere la storia con il suo ragazzo, anche se, ora, si sente una persona orribile. Ma andiamo con ordine.

La storia

Una ragazza su Reddit ha raccontato la situazione in cui si trova: «Ho rotto con il mio ragazzo perché non sa quando vuole sposarsi. Stiamo insieme da 4 anni e gli resta un anno e mezzo di facoltà di giurisprudenza e poi vuole tornare a casa per stare con i suoi genitori anziani dopo essersi laureato e aver sostenuto l'esame di abilitazione. Io ho appena avviato e la mia attività e non so se sarò pronta a spostare tutto in un altro luogo, anche se, il suo piano era che andassi con lui. Rispetto totalmente e capisco il suo desiderio di stare con la sua famiglia, ma sento che, se dovessi seguirlo, dovrei mettere in pausa la mia carriera. Inoltre, non è sicuro di quando vorrà sposarmi. Dice che se sposerà qualcuno, sarò io, ma non sa ancora quando perché, prima, vuole un buon lavoro, una casa, insomma una vita stabile prima del matrimonio.

I commenti degli utenti

Gli utenti di Reddit hanno preso a cuore la storia della ragazza che è sembrata davvero triste. Qualcuno ha commentato: «Cerca di sistemare le cose e non buttare via quattro anni di relazione se senti che ne vale la pena», «Io sono sicura che riuscirete a trovare un accordo e a essere felici» oppure «Secondo me, con un po' di comunicazione in più tra di voi, riuscirete a risolvere ogni problema e dubbio».

