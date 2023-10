«Non mi sono congratulata con mia cognata per la gravidanza e lei si è infastidita, ma il suo comportamento è discutibile»

di Redazione web

Quando una donna scopre di aspettare un bambino, non dà mai subito la lieta notizia alle altre persone: preferisce attendere il tempo necessario per capire se la gravidanza può procedere o meno nel migliore dei modi. Una ragazza su Reddit ha raccontato di non essersi congratulata con la cognata incinta perché quest'ultima aveva preso alla leggera il fatto di avere precedentemente abortito. Tuttavia, qualche tempo prima, anche la protagonista della storia aveva perso un figlio e aveva sofferto molto. Per questo, appresa la notizia del nuovo arrivo, non si è complimentata.

La vicenda

Una ragazza si è sfogata su Reddit sulla sua situazione e agli altri utenti della piattaforma social ha scritto: «Mia cognata ha appena annunciato la sua gravidanza. Io e mio marito (ovvero, suo fratello) abbiamo già un bambino di 2 anni e sua sorella gemella ha già avuto alcuni figli, quindi lei era l'ultima di noi senza figli. Lo scorso luglio, purtroppo abbiamo perso il bambino che aspettavamo e io ho sofferto davvero tanto. Anche mia cognata ha avuto un'esperienza simile: ha abortito spontaneamente ma, a quando pare, non aspettava solo un figlio, ben due gemelli. Comunque sia, quando ci ha invitati alla festa in cui avrebbe annunciato la sua gravidanza, ha detto di essere quasi sollevata di non avere avuto quei due bambini, in quanto, avrebbe dovuto fare tutto per due. Io sono rimasta scovolta dalla sua leggerezza espressa, poi, davanti a me che sono molto sensibile all'argomento. Comunque, quando ha detto di aspettare un bambino, io non mi sono congratulata e lei si è infastidita ma, in realtà, è il suo, il comportamento discutibile».

I commenti degli utenti

La storia della giovane mamma ha commosso molti utenti di Reddit che si sono schierati dalla sua parte: «La cosa più orribile è che lei non abbia avuto alcun tipo di tatto nei tuoi confronti», oppure «è davvero orribile essere quasi contenti per la fine di una gravidanza».

