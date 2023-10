«Non amo la mia figliastra quanto la mia figlia biologica: gliel'ho confessato e lei ci è rimasta male»

di Redazione web

Può capitare che, all'interno delle famiglie allargate, non sempre i figli di uno dei due partner vadano d'accordo con l'altra parte o, addirittura, con i "fratellastri". Una signora ha raccontato la sua situazione su Reddit: lei si è risposata e la figlia del marito le ha chiesto un piacere, lei glielo ha negato, mentre, ha accettato di farlo alla figlia biologica. La sua storia ha scatenato i commenti degli utenti social.

La vicenda

La protagonista della storia postata su Reddit ha scritto: «Io e mio marito siamo sposati da 5 anni e insieme da 6 anni. Ho una figlia con il mio defunto ex marito e il mio attuale marito ha una figlia dal suo precedente matrimonio. Sua figlia è un po' pigra e non ha mai voglia di mettere a posto le sue cose e quando io cerco di chiederle di sistemare la casa, lei mi risponde che "non sono sua mamma". Da un po' di tempo, sembra che il suo comportamento stia migliorando. Comunque sia, sia mia figlia che lei hanno i loro bambini e, dato che la mia bambina vuole risparmiare con suo marito per una casa che devono comprare, mi ha chiesto se potessi badare un pomeriggio al mio nipotino. Ovviamente ho accettato. Qualche giorno più tardi, la mia figliastra mi ha chiesto lo stesso favore e io ho dovuto rifiutare perché lavoravo. Quindi, mi ha chiesto se amassi più sua figlia che lei e io ho rigirato la domanda: «Vuoi più bene a me o a tua mamma?» e ha risposto sua mamma com'è naturale che sia.

I commenti degli utenti

Gli utenti di Reddit hanno preso a cuore la storia della signora e hanno commentato in numerosissimi: «Hai fatto bene a rigirare la domanda, così capisce la gravità di ciò che ha detto», «Ed è mamma anche la tua figliastra, avrebbe dovuto capire tutto senza fare storie» oppure «Non so cosa, la tua figliastra, si aspettasse che le rispondessi».

