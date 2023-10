«Mia suocera (futura) dice che non faccio parte della famiglia e io non condivido con lei la mia ricetta. Mi hanno dato della str**a»

di Redazione web

A volte, può succedere che la mamma del proprio fidanzato sia un po' gelosa della nuora o, comunque, della figura femminile che accompagna il figlio. Questo sentimento, però, non dovrebbe essere malizioso o far sentire a disagio la ragazza in questione che, di base, non ha colpe. È, però, ciò che è successo alla protagonista della storia che su Reddit ha riscosso molto successo: la suocera (futura) pensa che, dopo 4 anni di relazione con il figlio, lei non faccia ancora parte della famiglia.

La storia

Una ragazza si è sfogata su Reddit dove ha raccontato la sua situazione: «Io e il mio ragazzo Nick stiamo insieme da 3 anni, quasi 4 ormai. Sono sempre andata molto d'accordo con la sua famiglia, anche se, mi è sempre sembrato che sua mamma fosse un po' gelosa. Sono sempre stata invitata in vacanza o ai compleanni, quindi, credevo che il nostro rapporto fosse solido. Ogni anno la famiglia di Nick parte per un viaggio e questa volta la destinazione era un posto che avrei davvero voluto visitare. Ho chiesto a sua madre, che stava organizzando il viaggio, se potevo accompagnarli, che avrei pagato io la mia parte. Ha rifiutato, dicendomi che non faccio ancora parte della famiglia. L'ho detto a Nick e lui ha detto che nessuno era stato invitato, quindi non ero stata l'unica ad essere esclusa. Ci rimasi male ma lasciai correre. Così, è passato un po' di tempo e Nick e i suoi sono venuti a pranzare a casa mia, io ho preparato una ricetta un po' particolare a base di peperoncino e sua mamma, che si è gustata il piatto, mi ha chiesto se potevo dargliela. Le ho detto di no, in fondo era una ricetta della MIA famiglia e io non faccio ancora parte della sua, come lei stessa mi disse. Dopo che Nick ha saputo di questo episodio mi ha detto che ho fatto la str***, ma a me non interessa».

I commenti degli utenti

La storia della ragazza ha riscosso particolare successo tra gli utenti Reddit che si sono appassionati al caso e hanno commentato numerosissimi. Qualcuno ha scritto: «Hai fatto bene a non condividerla, lei è stata scortese con te», «Il tuo ragazzo, comunque, non ha battuto ciglio quando gli hai detto il pensiero di sua mamma su di te» oppure «Io non credo ci sia nulla di crudele a non voler condividere una ricetta».

Sabato 14 Ottobre 2023

