«La mia ragazza pensa che io sia strano perché mi piace annusare le sue ascelle»

di Redazione web

L'intimità tra due fidanzati è composta di tanti piccoli gesti e attenzioni che i partner fanno l'una nei confronti dell'altro. Ogni coppia ha le sue stranezze e i suoi "feticci", anche se, a volte, alcuni di questi potrebbero risultare molto strani agli occhi delle altre persone. Ciò che ha raccontato un ragazzo su Reddit, ad esempio, ha fatto inorridere alcuni e sorridere altri: gli utenti hanno commentato numerosissimi il suo post. Ecco di cosa si tratta.

«Il mio amico mi ha detto che sono str***o: ho chiesto alla sua ragazza di non leggermi i tarocchi»

«Ho detto a mia mamma che mia moglie è incinta e lei si è arrabbiata con me perché ha detto che nessuno doveva saperlo»

La vicenda

Un ragazzo ha voluto chiedere agli altri utenti di Reddit un consiglio: è strano annusare le ascelle della propria fidanzata e trovarlo piacevole? Ecco cos'ha scritto: «L'altro giorno io e la mia ragazza eravamo a letto accoccolati e per il modo in cui ero posizionato il mio naso era proprio sotto la sua ascella e così ho colto l'occasione e ho annusato. Lei se ne è accorta e ha chiesto un po' sorpresa: "Ti è piace annusarmi l'ascella? È un po' strano ma ok...". Io, un po' in imbarazzo le ho risposto: «Scusa, era l'unico modo per respirare».

La mattina seguente, stavamo ancora coccolandoci e, di nuovo, ho avvicinato il naso alla sua ascella, senza che lei se ne accorgesse. A me piace annusarle ma se glielo dico direttamente credo che mi prenderebbe per pazzo.

I commenti degli utenti

Il post del ragazzo ha riscosso davvero molto successo tra gli utenti che hanno commentato: «È vero che questa "ossessione" per le ascelle è un po' strana ma se ti piace non ci trovo nulla di male», «Ad alcuni potrebbe fare un po' schifo ma ciò che hai detto sull'odore naturale (a patto che non sia soffocante) è vero: ti fa sentire più vicino all'altra persona» oppure «Solo uno innamorato può amare l'odore di ascella».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA