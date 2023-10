La migliore amica si fidanza col suo ex: «Ora si lamenta con me di ciò di cui l'avevo messa in guardia. Non mi interessa»

di Redazione web

Tra due amiche esistono regole non scritte che bisognerebbe sempre rispettare per mantenere saldo e sano il rapporto come, ad esempio, non considerare nemmeno i ragazzi con cui è uscita o ha avuto una relazione l'altra. Non è il caso della ragazza che ha raccontato su Reddit la situazione in cui si trova che la mette terribilmente a disagio. I molti utenti che hanno avuto modo di leggere la sua storia, le hanno dato ragione.

La vicenda

La protagonista della storia si è sfogata su Reddit: «Io e Dave ci siamo conosciuti al college e, dopo vari mesi di frequentazione, ci siamo fidanzati e siamo andati a vivere insieme. Nel giro di 10 mesi, però, mi sono resa conto che certi suoi lati caratteriali non mi piacevano e quindi abbiamo deciso di lasciarci. Sue è la mia migliore amica da quando siamo bambine e avrebbe dovuto essere la mia damigella d'onore nel caso in cui io e Dave ci fossimo sposati. Era arrabbiata per la rottura quanto me, ma un giorno mi ha chiamata e mi ha detto che Dave le aveva chiesto di uscire. Questo è successo pochi mesi dopo la rottura.

I commenti degli utenti

Il racconto della ragazza ha riscosso moltissimo successo su Reddit: gli utenti si sono appassionati alla storia di questo bizzarro triangolo amoroso. Tutti, però, danno ragione alla protagonista: «Il tuo ex ragazzo è incommentabile ma anche la tua amica non scherza», «Se la tua amica se n'è fregata di frequentare il tuo ex, credo le interessi molto poco anche di te» oppure ancora «Due così è meglio perderli che trovarli».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 15:48

