«Il mio ragazzo mi scrive con profili fake per mettermi alla prova, ha paura che io lo tradisca: mi ha deluso»

Il tradimento è una delle cause principali per cui le coppie, di tutte le età, scoppiano. Essere troppo gelosi o possessivi, poi, di certo non aiuta e nemmeno controllare troppo il telefono del partner. Proprio per questo motivo, ovvero per non apparire paranoici, ecco che qualcuno si inventa degli stratagemmi che, però, quando vengono a galla feriscono la controparte. È successo a una ragazza che si è confidata con gli utenti social che utilizzano Reddit.

La vicenda

Una ragazza ha voluto raccontare la sua situazione su Reddit, così da avere un'opinione anche dagli altri utenti: «Sono molto delusa da ciò che ha fatto il mio ragazzo: ha creato un account falso su Instagram e mi ha inviato un messaggio, cercando di convincermi a inviare delle foto nuda all'account falso. Ho capito subito che era lui, proprio per il profilo e il modo in cui parlava, ma sono stato al gioco. Anche se non avessi saputo che era lui, non lo avrei mai tradito, io sono stata tradita e so quanto fa male. Ma tutta questa faccenda mi fa sentire come se lui non si fidasse di me.

I commenti degli utenti

Il post della protagonista della storia ha riscosso molto successo tra gli utenti social perché in molti si sono immedesimati sia nel suo comportamento, sia in quello del fidanzato. Qualcuno ha scritto: «Hai ragione ad essere delusa, perché ciò che ha fatto testimonia il fatto che non si fidi di te», «Io lo capisco perché, forse, è un po' insicuro e, quindi, ha voluto testarti per avere la certezza che non gli potresti mai fare del male» oppure «Io credo che dovresti dirgli che lo hai scoperto e chiedergli il motivo della sua azione».

