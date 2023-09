«Su Instagram solo t**e e c**i, si sta trasformando in un sito soft porn»: il dibattito infiamma i social

di Redazione web

Un utente su Reddit ha posto una domanda interessante agli altri utenti che utilizzano il social: «Perché Instagram si sta trasformando in un sito soft porn?». Il ragazzo, che ammette di sapere (a grandi linee) come funziona l'algoritmo del social e, quindi, tutto ciò che ti mostra è, più o meno, ciò che si cerca, non si capacita del motivo per cui sembra che nessuno sia più vestito.

Il quesito social

Al giorno d'oggi, i social la fanno da padrone e quasi tutte le persone possiedono un profilo su qualche piattaforma che può essere Facebook, Twitter, TikTok o Instagram. Proprio all'interno di quest'ultimo, sempre più spesso compaiono contenuti che, da alcuni, potrebbero essere considerati osè. Quindi, il ragazzo che ha posto la domanda su Reddit ha sollevato un dibattito.

Il giovane ha scritto: «Capisco che il feed si autoalimenti di ciò che uno guarda, dell'insistenza con cui guarda certe pagine e del tempo di permanenza ma io, che seguo prevalentemente pagine inerenti al mio lavoro, oltre che qualcosa di architettura, paesaggistica e meme, vorrei sapere il motivo per cui ho il feed intasato di tet** e c***? Per carità, non che non apprezzi, ma queste immagini me le vado a cercare da altre parti. Ormai, mi sembra tutto così, ma perché Instagram si sta trasformando in un sito soft porn? Sono tutti nudi».

Le risposte degli utenti social

Su Reddit, quindi, sotto alla domanda del ragazzo, si è aperto il dibattito. Qualcuno ha scritto: «Io penso che abbia ragione a fare questa domanda, anche se non cerchi certe cose, compaiono solo seni, sederi, reggiseni e mutandine... che tristezza». Oppure qualcuno scrive: «Questa domanda mi sembra davvero retrograda: se una donna si mostra non significa che stia facendo del porno, sta solo mostrando la sua emancipazione che, secondo me, nel 2023, è anche normale».

