«Mia moglie (la seconda) non vuole prendersi cura delle mie figlie: costretto a prendere una tata perché non sa fare nemmeno una zuppa»

Un papà vedovo che, ora, si è risposato, ha raccontato la situazione in cui si trova in questo momento: la sua seconda moglie non vuole e non è nemmeno in grado di occuparsi delle sue bambine. Per questo motivo, è stato costretto a prendere una tata, anche se, le sue figlie vorrebbero che fosse la matrigna a occuparsi di loro e non una persona estranea. Ma andiamo con ordine.

La storia

Un papà, su Reddit, ha raccontato la sua storia: «La mia attuale moglie Alicia, che è molto più giovane di me, ha 29 anni e io 41, è la matrigna delle mie due bambine. La mia prima moglie è morta 2 anni fa a causa di una rara forma di tumore chiamata mesotelioma. Dalla diagnosi alla sua perdita sono passati poco più di 4 mesi. L’ospedale che aveva curato la mia defunta moglie offriva gruppi di sostegno al dolore specializzati nell’aiutare i bambini ad affrontare la loro perdita. Ho deciso di portare le bambine ai gruppi di sostegno. Alicia lavorava nel negozio di souvenir dell'ospedale, quindi ci incrociavamo regolarmente e, poi, abbiamo cominciato a parlare e a vederci al bar. Una cosa tira l'altra e ci siamo sposati 6 mesi fa. Quando ero sposato con la mia defunta moglie, non avrei mai immaginato che le mie figlie avrebbero avuto bisogno di una tata che, tra l'altro, non potevamo nemmeno permetterci. Le cose, poi, sono cambiate a livello finanziario e, quindi, questo non è più stato un problema. Alicia è una persona eccezionale che mi ha aiutato molto a rifarmi una vita, tuttavia, ha ammesso di non essere in grado di crescere due bambine perché, ad esempio, non nemmeno cucinare una zuppa. Ho capito che avevo bisogno di una tata quando mia figlia più piccola si è ammalata e nessuno sapeva cosa fare. Ho assunto una signora che viene regolarmente ad aiutarci. Le bambine, però, vorrebbero più attenzioni da Alicia, uscire a fare shopping e passeggiate con lei che, però, non ne vuole sapere.

I commenti degli utenti

Dopo avere letto la storia su Reddit, gli utenti hanno commentato con pensieri come: «Non mi sembra che le bambine stiano chiedendo la luna, è tua moglie che sbaglia a non provare nemmeno ad approcciarsi a loro», «Comunque Alicia sapeva benissimo che tu avevi delle figlie e, di conseguenza, avrebbe dovuto capire che nella tua vita sono fondamentali» oppure «Una persona che tratta male o con sufficienza dei bambini è incommentabile».

