«Sesso nei bagni pubblici, il mio fidanzato dice che più sono sporchi, meglio è»

Quando una coppia di giovani fidanzati è travolta dalla passione non riesce proprio a controllarsi: potrebbe avere un contatto fisico o un rapporto sessuale in qualsiasi momento e in qualsiasi posto... anche nel più bizzarro e meno igienico. Una lettrice del Daily Star ha raccontato la sua storia all'esperta dell'amore Jane e agli utenti, che hanno commentato la rivelazione. Ciò che, infatti, la ragazza proprio non riesce a capire, e forse nemmeno ad accettare, è che il suo fidanzato ama avere rapporti all'interno dei bagni pubblici sporchi e puzzolenti.

La storia

Daisy è una fan dell'esperta dell'amore che, ogni settimana, si pronuncia nella sua rubrica sulle pagine del Daily Star. La giovane ragazza ha raccontato la sua stramba situazione: «Io e il mio ragazzo stiamo insieme da due anni e solo ora ho trovato il coraggio di raccontare questa strana ossessione che a me comincia a stare stretta: ama fare sesso nei bagni pubblici, soprattutto se sono sporchi e puzzolenti.

La risposta dell'esperta

Jane, l'esperta dell'amore ha, quindi, risposto: «Il sesso non è affatto divertente se non ti diverti tu in primis. Va bene avere dei feticci ma devono rispettare i limiti dell'altra persona, prima, e, poi, anche quelli degli altri. Non è giusto avere dei rapporti in un posto che piace solo a lui e non a te e dove, oltretutto, sono presenti altre persone.

Inoltre, è un reato indulgere in attività sessuali in un bagno a cui ha accesso il pubblico. Se scoperti, tu e lui potreste rischiare una multa o anche pene più severe. Dovresti dirgli ciò che pensi e se lui ti ama, ti rispetterà».

