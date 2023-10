«Ho detto a mia moglie che dovrebbe migliorare il suo aspetto e lei si è infuriata. Me l'aveva chiesto lei...»

di Redazione web

Tra moglie e marito non mettere il dito, recita così il detto che dovrebbe comprendere non solo le persone ma anche gli oggetti come, ad esempio, lo specchio che potrebbe essere motore di una discussione tra due coniugi come è successo all'utente di Reddit che ha voluto raccontare la sua storia. Il protagonista, infatti, pensa che la moglie possa migliorare un po' il suo aspetto e lei, dopo essersi specchiata, se l'è presa con lui. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

Un utente Reddit ha deciso di sfogarsi con gli altri utenti social su ciò che gli è capitato: «Io e mia moglie abbiamo litigato perché ho espresso la mia opinione, da lei richiesta, sul suo aspetto. Penso che l'abbia chiesto per iniziare una discussione. Ed è esattamente così che è finita. Mia moglie mi ha chiesto di essere onesto e, dopo essersi specchiata, si è rivolta a me: "Secondo te dovrei un po' migliorare il mio aspetto? Magari riprendere la palestra o curare il viso per evitare che le rughe diventino troppo evidenti?". Io le ho risposto di sì, che sarebbe potuta essere una buona idea. Quindi, lei ha cominciato a inveire contro di me dicendomi che bastava che glielo dicessi se avevo qualche problema con il suo corpo. Io ero abbastanza confuso e le ho chiesto perché mai abbia pensato una cosa del genere. Lei mi ha risposto che dopo le varie gravidanze, una donna vede diverso il proprio corpo che, comunque, ha subito cambiamenti e, quindi, sentirsi dire che si potrebbe migliorare non è mai piacevole.

I commenti degli utenti

La storia del marito che si è raccontato su Reddit ha riscosso molto successo tra gli utenti che hanno commentato: «Ti capisco, le donne si offendono anche quando non c'è motivo di farlo», «Voi uomini usate sempre poco tatto quando dite le cose» oppure ancora «La reazione di tua moglie è stata un po' esagerata, però, anche tu avresti potuto rispondere meglio».

