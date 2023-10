Sfratta la cugina e i figli dalla casa ereditata dal nonno: «Lei e la sua famiglia l'hanno occupata. Ora non mi salutano più»

di Redazione web

Due cugini hanno litigato per la casa che il nonno che ha lasciato loro in eredità. Ma in realtà, l'anziano non ha specificato a chi dovesse andare l'abitazione ma aveva soltanto detto ai nipoti che chiunque ne avesse avuto bisogno, sarebbe potuto andarci a vivere. È proprio questo il motivo della lite che hanno avuto i due cugini.

Il racconto

Un ragazzo su Reddit ha raccontato: «Qualche anno fa è morto mio nonno, ha lasciato la casa alla famiglia e ha chiesto che non venisse venduta. Per circa due anni dopo la sua morte, la casa è rimasta vuota. Mia madre, mia zia e mio zio mi hanno chiesto se volevo trasferirmi ma, in quel momento, riufiutai, come del resto, tutti gli altri cugini. A un certo punto, mia cugina, i suoi due figli e il suo compagno hanno deciso di trasferirsi. Hanno firmato un contratto di locazione per due anni e poteva essere prolungato finché nessun altro avesse voluto trasferirsi. Da allora, ho deciso che volevo trasferirmi quando il loro contratto di locazione sarebbe scaduto (da lì a sei mesi). Quindi, trascorso il tempo necessario, ho chiesto a mia cugina di lasciare la casa. Lei, però, non ha mosso un dito, quindi, ho deciso di sfrattarla. Lei è rimasta sconvolta e mi ha chiesto perché io non possa continuare a vivere da mia mamma come sto facendo adesso.

I commenti degli utenti

La storia che il ragazzo ha raccontato, ha riscosso molto successo perché ha ottenuto tante visualizzazioni ma gli utenti social non sono d'accordo con il comportamento del protagonista: «Io non condivido ciò che hai fatto, avresti dovuto lasciare tua cugina in casa, dato che, ha anche due bambini» oppure «Non credo che tuo nonno sarebbe stato molto contento del tuo comportamento che è solo un capriccio».

