Mamme in affitto per i figli lontani da casa: rifanno il letto, lavano il bucato e chiamano il dottore. Ecco di cosa si tratta

La mamma è sempre la mamma, ma come si fa quando si va ad abitare lontani in giovane età per motivi di studio? La risposta, per quanto possa sembrare incredibile, è in realtà molto semplice: si affitta.

Negli Stati Uniti stanno prendendo sempre più piede servizi alquano particolari che ti permettono di pagare un cifra concordata per avere a disposizione una "mamma professionale". In un paese come gli USA, in effetti, è prassi per i giovani partire per il college dopo il diploma e andare a vivere nel campus. Il fatto di andar via di casa per frequentare l'università è quasi sempre necessario dato che le strutture scelte (in base a ciò che si vuole studiare e al prestigio) si trova molto lontano, spesso in altri stati.

Da qui la preoccupazione delle mamme e il desiderio di avere qualcuno di fidato che, in caso di urgenza o nella vita di tutti i giorni, possa prendersi cura dei loro figli. Le mansioni sono di diverso tipo: fare un po' di spesa, fare il letto, lavare i vestiti e tanto altro. Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, i costi sono intorno ai 450 dollari per l'intero anno accademico, con delle spese aggiuntive in base ai diversi servizi richiesti.

Perché affidarsi alle mamme in affitto

Per le matricole del primo anno può essere complicato adattarsi ad un ambiente completamente nuovo senza alcuna esperienza e solitamente i genitori le accompagnano per qualche giorno in modo da rendere il passaggio più facile.

In questi casi, si può richiedere l'aiuto di servizi quali Concierge Services for Students o mindyKnows. «Molti genitori provano ansia al pensiero di stare lontani dai propri figli nel momento del bisogno», dice Shari Brooks, direttore marketing di mindyKnows, a Insider.

Grazie alle "mamme" che vivono nelle vicinanze del campus, i genitori possono stare più tranquilli e fornire medicine, documenti o altro ai loro figli senza problemi. Brooks sottolinea, però, che le mamme non tratteranno i ragazzi come bambini, ma si limiteranno a fornire aiuto quando necessario.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 09:48

