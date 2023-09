Genitori accompagnano la figlia di 27 anni al primo giorno di lavoro, tenero o eccessivo? Scoppia il dibatitto social VIDEO

Nonostante il passare del tempo, l'amore dei genitori nei confronti di un figlio resterà immutato per sempre. Che si abbia 10 anni, o 30, per mamma e papà saremo sempre "i loro bambini". E quanto accaduto a una star di TikTok di 27 anni sembra essere l'emblema di quanto appena detto.

Il motivo? La content creator si apprestava a vivere il suo primo giorno di lavoro e i suoi genitori l'hanno voluta accompagnare (a tutti i costi) per accertarsi che il nuovo tragitto fosse in totale sicurezza. Una bambina cresciuta, dunque, che ha scatenato un dibattito accesissimo sui social tra chi pensa che il gesto dei due genitori sia molto tenero e chi, invece, pensa che a 27 anni uno dovrebbe cavarsela da solo...

I genitori la accompagnano al lavoro a 27 anni

Stizz Chung, come spesso fa, ha voluto condividere il simpatico aneddoto sui social network. Nel simpatico video, si vede l'influencer di Seattle (Stati Uniti), andare al lavoro. «Oggi è il mio primo giorno di lavoro nella nuova azienda - racconta -. Ma mi sento un'adolescente di 27 anni». E il motivo è ben presto rivelato, nel breve filmato (diventato subito virale) appaiono i suoi genitori che aprono la strada alla figlia nel percorso verso il nuovo ufficio. «Vogliono assicurarsi che tutto vada bene e che la strada non sia pericolosa.

Il dibattito social

Se da un lato in tanti, tantissimi, hanno trovato il siparietto della tiktoker davvero amorevole, in tanti altri hanno trovato il comportamento dei due genitori eccessivo. «È così adorabile, sei davvero fortunata», scrive un utente. Seguito subito da un altro: «Da adulto e papà, posso dirti che non si è mai troppo grandi per i nostri genitori: complimenti a loro. Hanno fatto benissimo». «Adoro vedere famiglie così legate e con rapporti così genuini, siete splendidi», scrive un'altra donna.

Ma c'è anche chi proprio non riesce a trovare del tenero nella scenetta: «C'è davvero qualcosa di veramente malato e sbagliato in questa generazione. Non essere in grado di prendere l'autobus da soli è assurdo: hai 27 anni non 10, svegliati», dice un uomo che, però è stato attaccato da molti utenti. All'utente viene recriminato il fatto che gli episodi di violenza e aggressione nei confronti delle donne sono sempre di più, ma lui non deisste: «Non è questione di sicurezza, i genitori non saranno mai sempre con lei, questo vuol dire essere infantili». Un dibattito che ha reso il video di Stizz conosciuto in tutto il mondo, ma che non sembra poter essere risolto...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 12:22

