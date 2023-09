La "James Bond" russa che seduceva le altre spie: «Adesso insegno alle donne come conquistare qualsiasi uomo, ecco i miei consigli»

Essere belli aiuta, ma la differenza sta tutta nella seduzione. Essere bravi a flirtare con altre persone, avere l'atteggiamento giusto è sicuramente l'arma in più per conquistare un partner. E lo sa bene Aliia Roza che dell'arte della seduzione ci ha fatto un lavoro, anzi, due...

Lei ex spia russa del Kgb aveva un compito ben preciso: sedurre le spie di altri Paesi per carpire più notizie possibili e, viste le foto che adesso pubblica sui social, non stentiamo a credere che spesso riuscisse nell'intento.

L'ex "James Bond" al femminile è nata nella cortina di ferro in Kazakistan ed è diventata una spia del governo russo dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Le sue missioni l'hanno trasformata in un'esperta "piscologa" psicologa degli uomini, tanto da aver aperto un vero e proprio business, adesso che (a 39 anni) è andata in pensione.

Aliia Roza shares her life story on Fox News TV Channel at “One Nation with Brian Kimleade pic.twitter.com/U8dZZMFz5Y — Aliia Roza (@AliiaRoza) April 19, 2023

I consigli di seduzione dell'ex spia russa

E, nonostante la sua pensione anticipata, la donna ha dato vita a un lavoro molto redditizio. L'ex 007 russa, infatti ha iniziato a dare consigli di seduzione alle donne: come conquistare qualsiasi uomo con un corso da 230 euro all'ora e, pare, che molte donne abbiamo investito molto su questo particolare corso. L'ex spia, infatti, nell'ultimo anno ha guadagnato ben più di 1 milione e 700 mila euro con la sua nuova attività.

Aliia, infatti, può contare su un vero e proprio esercito di donne pronte a carpire da lei ogni trucco del mestiere. Le sue alunne imparano a ottenere ciò che vogliono, ma non solo. Iscrivendosi al suo corso, infatti, possono accedere a eventi esclusivi con "red carpet" in cui possono mettere in pratica quanto appreso.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, il corso è aperto a qualsiasi donna e che ognuna, poi, metterà in pratica gli insegnamente, senza mai lasciare quelle abitudini di vita quotidiana che contraddistinguono ognuna di loro. «Quando organizzo un evento le invito a presentazioni di alta moda o a tè pomeridiani a cui hanno accesso celebrità e grandi stilisti di moda - racconta la spia -.

«A scuola ero nerd e vittima di bullismo. Ero l'unica persona dall'aspetto asiatica della scuola e piena di brufoli. Ero molto insicura, poi crescendo ho assunto sicurezza in me e ho capito che il segreto sta nel carisma di una persona. Non si tratta di aspetto fisico ma di come una persona si comporta e come appare agli occhi degli altri. Nei servizi segreti mi hanno isnegnato tutto: come camminare, come truccarmi e, soprattutto, come comprendere la psicologia degli uomini». Ma quali sono i veri segreti di seduzione?

I 5 segreti sulla seduzione

L'ex spia russa ha poi svelato i suoi cinque migliori consigli che dà a tutte le sue alunne: 1) Non dare mai risposte dirette alle domande. 2) Non andare mai a letto con un uomo al primo appuntamento. 3) Adora te stesso allo specchio per aumentare la tua autostima. 4) Arrapati prima di un appuntamento. 5) Fai finta di aver sentito qualcosa sull'uomo con cui stai uscendo e fai indovinare di cosa si tratta.

