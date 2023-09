«Ha tatuato la mia bambina di 7 anni, chi sano di mente lo farebbe?»: lo sfogo social di una mamma

di Redazione web

A raccontare la vicenda di un tatuaggio ad una bambina di 7 anni è stata una mamma disperata. Sui social, infatti, la donna ha condiviso la storia con gli altri utenti creando indignazione tra gli account online. Si tratta di un gesto che è stato commesso contro la sua volontà, ai danni di sua figlia, da parte della zia, la sorella del papà.

Ma scopriamo insieme cos'è successo.

La zia "cattiva"

A raccontare la storia di Newskii, mamma di Jayde, è il The Mirror su cui si legge che la donna aveva deciso di portare la figlia a casa della famiglia del papà. L'uomo, in galera al momento dei fatti, aveva chiesto alla donna di far trascorrere del tempo alla piccola di 7 anni anche con la nonna paterna.

Lontana da casa, la bambina era in balia delle mani della nonna e della zia che pare abbia chiamato Newskii per chiederle se potesse tatuare la figlia.

Poi, però, quando la piccola è tornata a casa, l'amara scoperta.

Il tatuaggio

Al rientro della bambina, la mamma non poteva credere ai propri occhi: la bambina aveva tatuato un piccolo cuore fatto a mano, sulla sua gamba. In una serie di video su TikTok su cui la donna ha raccontato l'accaduto, si vede Newskii che fa sedere sua figlia per chiederle cos'è accaduto: «Di chi è stata l'idea di farti un tatuaggio?», ha chiesto la donna alla figlia, che ha risposto: «Zia. Ha chiesto cosa avesse detto la mamma e io ho detto che la mamma aveva detto di no», ha spiegato Jayde.

La donna ha poi spiegato che prenderà provvedimenti seri contro la donna di 28 anni, sorella di suo marito, che si è permessa di fare ciò senza il suo consenso.

