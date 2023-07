Mamma tatua la figlia di 3 anni, il video (con gli insulti) diventa virale. Ma non è come sembra

di Redazione web

Una mamma tatuatrice di 19 anni è diventata famosissima su TikTok dopo aver postato un video in cui si mostra intenta a tatuare la figlia di 3 anni. Il tatuaggio, un trionfo di fiori e unicorni che si rincorre su per il braccio della piccola ha destato non poco scalpore tra gli utenti della piattaforma cinese che hanno iniziato a commentare il video, insultato la mamma, minacciando di chiamare i servizi sociali.

Il video ha raggiunto oltre 10 milioni di visualizzazioni e la tatuatrice ha dovuto fare alcune precisazioni sulla figlia e il suo tatuaggio.

La mamma tatuatrice e il tatuaggio sulla figlia

La mamma tatuatrice si chiama Kaylee Thomas, ha 19 anni e lavora in uno studio di tatuaggi e piercing del Michigan. Sul suo profilo TikTok si diverte a condividere le sue opere d'arti migliori sui clienti. Sono numerosi, infatti, i video in cui mostra tatuaggi più o meno grandi e dettagliatissimi.

Nonostante il disegno sia molto infantile, si tratta di un vortice di fiori e scintille che accompagnano tre unicorni che volano verso la spalla della piccola, gli utenti della piattaforma si sono spaventati quando hanno visto la madre iniziare a tatuare la bambina con la macchinetta apposita. Alcuni hanno addirittura minacciato di chiamare i servizi sociali quando hanno visto la piccola digrignarsi un po' per il fastidio.

Kaylee ha dovuto prendere in mano la situazione e spiegare alcuni dettagli.

La giustificazione della mamma

Kaylee ha spiegato ai suoi follower (aumentati di 16mila utenti dopo il video in questione) che l'inchiostro da lei usato sulla bambina è un tipo di inchiostro finto e che non avrebbe mai tatuato la piccola in tenera età. Ha rivelato che le piacerebbe essere la sua tatuatrice di fiducia un giorno, ma di certo non adesso e neanche nei prossimi anni.

Nonostante alcuni utenti fatichino a crederle, il video diventato virale ha dato ottimi risultati alla sua attività: sono in tantissimi, infatti, ad aver notato i tatuaggi postati e hanno chiamato il negozio per poter prendere appuntamento.

Kaylee deve rigraziare molto la figlia e i suoi unicorni per l'enorme successo che sta riscuotendo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 17:10

