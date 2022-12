Mamma dipendente dai tatuaggi non trova lavoro: «Mi hanno bandita dai locali perché spavento i clienti»

di Redazione web

Melissa Sloan, 45enne gallese, soffre di una curiosa dipendenza: non può fare a meno dei tatuaggi. La mamma di due bambini però, proprio per questo non riesce a trovare lavoro: tutti i locali della sua città l'hanno bandita.

Tattoo convention, tre giorni con gli artisti del tatuaggio

Via i tatuaggi? Con il laser si può. Il prof. Madonna Terracina: «Non lascia cicatrici»

David Beckham, Victoria cancella il tatuaggio dedicato al marito: ecco il motivo

La storia di Melissa

Nel corso degli anni l'immagine di Melissa Sloan è cambiata, si è trasformata. La mamma del Galles ha infatti ricoperto il proprio corpo di tatuaggi: ne ha talmente tanti che non si ricorda nemmeno quanti siano.

La sua "dipendenza" (Melissa descrive la sua passione con questo termine), le sta però costando molto cara. La donna infatti, è disoccupata e nessun locale la vuole assumere perché spaventerebbe i clienti. I figli di Melissa però, non sono della stessa opinione.

I bambini di Melissa

I due figli di Melissa pensano che i tatuaggi della mamma siano molto belli. La donna racconta che sono proprio i suoi bambini che la aiutano nella scelta del nuovo tatoo: «Mi hanno vista anche senza tatuaggi e mi preferiscono adesso. Anche loro vogliono tatuarsi ma più avanti perché al momento hanno solo otto e dieci anni».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Dicembre 2022, 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA