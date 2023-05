Luciano Spalletti, lo scudetto del Napoli nel cuore e sulla pelle: il tatuaggio dopo l'impresa

Lo scudetto è un po' come una diamante: per sempre. E, così, Luciano Spalletti ha deciso di celebrarlo rendendolo indelebile, non solo nel suo cuore e in quello di tutti i napoletani, ma anche sulla sua pelle. Il tecnico toscano ha, infatti, deciso di farsi un tatuaggio per rendere omaggio all'incredibile cavalcata, fino alla vittoria, della sua squadra. Sul suo braccio sinistro, da oggi e per sempre, ci sarà il tricolore conquistato con il Napoli. Ma non finisce qui.

Luciano Spalletti e il tatuaggio per Napoli

Luciano Spalletti ha deciso di tatuarsi la vittoria dello scudetto con un bellissimo disegno sul braccio sinistro. Lo stemma del Napoli e il tre in nero sul tricolore, proprio come gli scudetti dai partenopei nella loro storia. Ma visto che era lì, impegnato a rendere indelebile la sua stagione, ha deciso anche di incidere il nome dei suoi tre figli: Samuele, Federico e Matilde.

Il retroscena

L'opera d'arte è stata realizzata dal tatuatore Valentino Russo che sui social network ha reso noto la notizia. Su Instagram l'artista si è detto emozionato, ma ha anche ricordato che, per Spalletti, questi sono stati i primi tatuaggi della sua vita: «Ho conosciuto veramente una persona unica.. ha un umiltà incredibile e la sua ironia è inconfondibile! Voglio veramente ringraziarti per come mi hai trattato, e per avermi fatto sentire come a casa mia. Ci vediamo presto».

Non solo Luciano Spalletti ha voluto rendere indelebile lo scudetto, ma è anche la prima volta che si sedeva su un lettino di un tatuatore. L'ennesima novità nella vita del tecnico che, dopo essere stato l'allenatore più anziano a vincere lo scudetto in Italia, a 64 anni ha iniziato a decorare la sua pelle. Non finisce mai di stupire. E chissà che non lo faccia anche in futuro, magari annunciando l'approdo in un'altra piazza...

