Il tatuaggio con l'effetto ottico (sembra un buco nella testa) fa il giro del web

Il tatuatore Matt Pehrson è diventato famoso in America dopo aver creato uno degli effetti ottici più sorprendenti sulla testa rasata di un suo cliente e amico, Ryan. Il risultato è incredibile. Il tatuaggio è diventato immediatamente virale sui social e, a distanza di tre anni, fa ancora discutere. Il giovane tatuatore lavora da anni allo Zion Tattoo Company a St George, Utah, in America, e ha portato l'arte dei tatuaggi ai massimi livelli dopo la sua opera d'arte.

Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Il tatuaggio sulla testa rasata di Ryan sembra un buco nella testa, grazie ad una serie di linee spesse che deviano verso l'interno della testa e verso la parte posteriore del suo cranio. La magia viene compiuta, poi, dalla maestria con cui il tatuatore Matt Pehrson ha inciso le ombreggiature. Il tatuatore ha pubblicato un foto dove mostra il suo elaborato finale e i commenti sono stati tutti positivi e di sorpresa.

Un utente su Instagram ha dichiarato: «La prospettiva forzata è già abbastanza difficile su una tela, figuriamoci una testa umana! Dovresti ricevere un premio per questo capolavoro».

Sono in molti ad elogiarlo e il tatuatore Matt Pehrson ha voluto pubblicare un video dove mostra il tatuaggio con l'effetto ottico da un'angolazione in cui l'effetto non è più visibile.

L'effetto ottico solo da un angolo di visione preciso

«Naturalmente il tatuaggio sembra "perfetto" solo da un angolo di visione preciso», ha detto, ma i suoi follower, oltre 60mila, non hanno potuto fare a meno di elogiarlo ancora per il suo lavoro impeccabile.

