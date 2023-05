Elettra Lamborghini pentita dei tatuaggi: «Sembro un put***one, vorrei strapparmi una chiappa»

di Redazione Web

Elettra Lamborghini è molto amata sui social e non solo. Ciò che di lei fa più impazzire i fan, a parte la musica e le sue hit estive, è il suo carattere e il suo essere sempre schietta. La cantante, infatti, se deve “recriminarsi” qualcosa non ha nessun problema a farlo e, anzi, non si nasconde proprio. In una recente intervista ha dichiarato di essersi pentita di alcuni suoi tatuaggi.

La confessione di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha rilasciato un’intervista a Repubblica e ha parlato del rapporto che ha con i suoi tatuaggi. Sicuramente, nel tempo, i suoi gusti in fatto di tattoo sono cambiati e, infatti, la cantante ha rivelato: «Sono pentita dei miei tatuaggi. Se avessi un figlio gli sconsiglierei di farsi tatuare, oddio, non voglio fare la boomer, perché un tatuaggio è una maniera di esprimere chi sei, di essere particolare. Ma sì, sono pentita, li sto tirando via tutti e fa male. Non posso strapparmi una chiappa. Cosa vuole che le dica, papà mi aveva avvisato: ‘Poi te ne penti’». Elettra, inoltre, sa di piacere molto alle ragazzine e, infatti, dice: «Sono solare, senza peli sulla lingua. Non giudico e non ho tabù. Sono così, come mi si vede. Io sono genuina».

Elettra Lamborghini e il suo lato sexy

Infine, Elettra Lamborghini racconta il suo lato sexy che, spesso, mostra sui social e che non corrisponderebbe proprio alla realtà: «Nelle mie foto sul social sembro un putt***e, diciamolo.

