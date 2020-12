Gemelli identici, mamma fa un tatuaggio a uno dei due per poterli distinguere

Non riusciva a distinguere i suoi figli gemelli, così ha deciso di tatuarne uno. La donna, una mamma di 31 anni, ha voluto condividere la sua scelta su Reddit dopo che la suocera l'ha criticata per quello che aveva fatto, ma non ha ottenuto i consensi sperati da parte del web.

La mamma ha confessato di non riuscire a distinguere il piccolo Adam dal piccolo Jack. Il problema è che Jack è nato con una patologia che richiede che gli venga iniettato una particolare medicinale una volta alla settimana e per non rischiare di confondersi ha voluto tatuarlo in modo da renderlo riconoscibile. A spingerla a fare una cosa simile è stata proprio un episodio che ha visto come protagonista la suocera. Dopo essere tornata a lavoro dalla maternità ha lasciato i bambini alla donna che li ha confusi e ha somministrato il medicinale al gemello sbagliato. Immediatamente i soccorsi hanno risolto il problema con un agente di inversione, ma questo episodio ha fatto capire alla 31enne che doveva fare qualcosa.

La donna ha ammesso che spesso i gemelli vengono scambiati, anche dai genitori, così il medico stesso le ha consigliato di fare a uno dei due un tatuaggio medico, in sedazione, un piccolo neo che lo renda diverso dal fratello. Tra qualche anno, quando i bambini inizieranno a sviluppare caratteristiche diverse, il tatuaggio sparirà. La suocera però quando lo ha saputo è andata su tutte le furie e ha provato a lavare via il tatuaggio. Nel raccontare la storia sui social la mamma ha incontrato due diversi tipi di reazione: tra chi l'ha accusata di non essere una brava madre e chi si è mostrato più comprensivo visto lo stato di salute del bambino.

