«Ho organizzato un barbecue per il compleanno, l'invitato vegano mi aveva chiesto di non farlo. Non ho cambiato menu e abbiamo litigato»

Il protagonista della storia di Reddit, che ha raccontato ciò che è capitato il giorno del suo compleanno, ha diviso gli utenti che utilizzano il social: c'è chi lo appoggia e chi, invece, è completamente in disaccordo con ciò che ha fatto. Il 28enne, infatti, è un amante della carne in tutte le sue forme e il ragazzo con cui ha litigato è, al contrario, un convinto vegano. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

Il ragazzo, su Reddit, ha scritto: «Ho 28 anni e, da sempre, amo mangiare la carne, semplicemente è il mio cibo preferito. Tutti i miei amici lo sanno. Bene, la settimana scorsa era il mio compleanno e i miei amici hanno deciso di organizzarmi una festa a sorpresa. Carini vero? Il problema nasce il giorno prima: la mia fidanzata si è lasciata sfuggire che ci sarebbe stata una festa, quindi, visto che ormai sapevo tutto, ho aiutato i miei amici ad organizzarla. Tra gli invitati c'era anche un ragazzo vegano, amico di un mio amico, che, quando ha saputo che per pranzo ci sarebbe stato un barbecue, ha chiesto di cambiare il menu perché non poteva accettare una cosa del genere. Sulle prime, gli ho detto che avrei potuto far preparare qualcosa per lui che non avesse carne ma mi ha risposto che non importava, dato che, avrebbe sentito l'odore e visto hamburger e bistecche tutto il giorno. Io mi sono rifiutato di cambiare menu perché era il giorno del mio compleanno e volevo decidere io cosa fare.

I commenti degli utenti

In questi ultimi anni, sono moltissime le persone che sono diventate vegane per una questione di etica e sono altrettante quelle che proprio non capiscono questa visione. Per questo, dopo avere letto la storia su Reddit, alcuni hanno commentato: «Sei tu che ti sei comportato male perché avresti potuto chiudere un occhio e mettere d'accordo tutti su cosa mangiare» oppure «Hai ragione: io non avrei mai modificato la mia festa di compleanno solo per una persona che conosco a malapena».

