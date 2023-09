«Mi sentivo dipendente dal cellulare, ho finto fosse rotto e non mi sono mai sentito così libero»

di Redazione web

Molto spesso gli utenti su Reddit raccontano storie assurde che riguardano matrimoni finiti, tradimenti o ripensamenti degli o delle ex fidanzate. La domanda, però, che un ragazzo ha posto agli altri utilizzatori del social ha sollevato un dibattito alquanto serio e che fa anche pensare: la dipendenza dal cellulare, lo smartphone, e dai social. Il protagonista ha voluto condividere il suo "esperimento" e, visto che ha funzionato, crede che lo rimetterà in pratica anche in futuro.

La dipendenza dallo smartphone

Al giorno d'oggi, tutto ruota intorno allo smartphone e ai social: l'importante è essere sempre connessi. Tuttavia, a volte, questo può portare a grande stress e ad ansie da prestazione su Instagram. Nel peggiore dei casi, poi, l'utilizzo eccessivo del telefono può portare a una certa dipendenza ed è proprio di questo che un utente su Reddit ha parlato spiegando ai lettori come ha capito di doversi prendere una pausa dal suo smartphone. Il ragazzo ha scritto: «Mi sentivo dipendente dal cellulare, dovevo controllarlo ogni secondo, entrare sui social quante più volte possibile. Poi, ho capito che era tutto sbagliato e, quindi, ho finto che il telefono fosse rotto, perciò, niente più scrolling su Instagram, Facebook e Tiktok e quando sono annoiato preferisco trovare qualche altra cosa da fare. Mi sento molto più presente e non so come mi sento semplicemente molto più libero, come se mi fossi liberato di uno strumento che consumava non solo il mio tempo, ma anche le mie energie. Non so se vi è mai capitato ma dopo una sessione di scrolling a volte mi sentivo intontito, come se quell'attività mi avesse consumato le energie, pur non avendo, di fatto, svolto nessun'attività fisica o anche solo mentalmente impegnativa. Mi sto limitando ad usare solo il pc che almeno per me è molto meno addictive, visto che non mi viene spontaneo loggare nei social che usavo di più prima. Se qualcuno si è sentito come me, provate a "dimenticarvi" dello smartphone e starete meglio».

I commenti degli utenti

Moltissimi utenti hanno apprezzato il pensiero del ragazzo che ha anche dato il consiglio prezioso di lasciare un po' da parte il telefono. Qualcuno ha scritto: «Purtroppo i social risucchiano energie importanti e hanno il potere di influenzare i più deboli», «Sagge parole, soprattutto perché a scriverle è un ragazzo giovane».

