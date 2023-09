«Al mio matrimonio con l'abito nero ma a nessuno piace e non verranno alla cerimonia»

di Redazione web

Ogni matrimonio ha la sua storia: gli sposi, a partire dagli inviti, scelgono ciò che più soddisfa il loro gusto estetico e, così, preparano la cerimonia nella quale festeggeranno insieme ad amici e parenti. L'abito della sposa, poi, è uno dei pezzi forti delle nozze: tutti sono curiosi di vedere come arriverà all'altare. Ma se quest'ultimo fosse fonte di litigio come è successo a una ragazza che ha raccontato la sua storia su Reddit?

La vicenda

Una ragazza, che è prossima al matrimonio, ha raccontato su Reddit: «Ho 25 anni e il mio fidanzato 31, ci siamo conosciuti a una festa di Halloween e, dopo diversi anni che stiamo insieme, abbiamo deciso di sposarci. Entrambi abbiamo uno stile un po' dark, ci è sempre piaciuto ed entrambi non ci siamo mai fatti troppi problemi nel dire ciò che pensavamo e, proprio per questo, a volte, abbiamo discusso con le nostre famiglie. Durante la preparazione del matrimonio, è arrivato il momento di scegliere il mio abito. All'atelier ne ho provati diversi e nessuno mi piaceva, finché, non ne ho indossato uno completamente nero di cui mi sono innamorata. Non sarebbe un vestito da sposa ma a me va bene lo stesso perché è anche sotto il budget che avevo. Quando alcuni membri della mia famiglia e di quella del mio fidanzato hanno saputo che mi sarei vestita di nero, hanno detto che o cambio vestito o non si presenteranno. Ora, io mi sento una st*** perché non voglio rovinare questo giorno a mio marito. D'altro canto, però, penso che il matrimonio è il mio e che sia giusto che io faccia quello che voglio...

I commenti degli utenti

Quando si parla di matrimonio, gli utenti di Reddit rispondono sempre molto volentieri e in tanti hanno voluto dare un consiglio alla sposa: «Secondo me dovresti cercare di essere meno inflessibile e far sì che sia un giorno indimenticabile per tutti» oppure «Cerca di non badare troppo a ciò che dicono i parenti e fai quello che ti senti... è il tuo giorno speciale».

