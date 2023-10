«Il mio amico mi ha detto che sono str***o: ho chiesto alla sua ragazza di non leggermi i tarocchi»

di Redazione web

Predire il futuro, le prossime mosse di una persona che non ci convince del tutto o un nuovo contratto di lavoro utilizzando le carte dei tarocchi è un gioco che può divertire molte persone e infastidirne altrettante. È il caso di un ragazzo che ha raccontato la sua esperienza su Reddit: lui, molto scettico riguardo alla divinazione, ha conosciuto la ragazza del suo migliore amico che, invece, legge le carte a tutti. L'incontro non è andato nel migliore dei modi e, alla fine, i due amici hanno litigato. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

Il protagonista della storia di Reddit ha raccontato: «Il mio migliore amico Lewis ha una ragazza che è super strana, non solo nel modo in cui si comporta ma anche in tutta la sua personalità. Crede nei tarocchi, nella chiromanzia, nell'energia dei cristalli e in tutte quelle cose assurde. Quando me l'ha presentata sembrava una persona relativamente tranquilla, però, una volta, mentre ero a casa di Lewis, ha iniziato a chiedermi qual fosse il mio segno zodiacale e a dirmi quali cristalli "corrispondono alla mia energia". C'è stata un'altra volta in cui uno dei nostri altri amici stava attraversando una rottura e lei gli ha detto "immagino che sia quello che succede quando una Vergine esce con un Ariete". Secondo me chi crede in queste cose ha qualche rotella fuori posto. Comunque, io non ho detto niente. Un giorno, però, mentre io Lewis e lei stavamo guardando un film, lei ha tirato fuori un mazzo di tarocchi dicendomi che avrebbe voluto leggermeli.

I commenti degli utenti

La storia raccontata dal ragazzo su Reddit ha riscosso un discreto successo perché molte persone sono affascinate dal mondo della cartomanzia. Qualcuno ha scritto: «Secondo me, hai un po' esagerato, alla fine si trattava di fare qualcosa di diverso», «Credo che tu sia un po' geloso del tuo migliore amico e che delle carte non ti interessi più di tanto» oppure ancora «Io ci credo nei tarocchi, prima o poi, ciò che annunciano, arriva sempre».

