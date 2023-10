«Mio figlio non verrà in vacanza perché non ha controllato la mail che gli ho inviato. Mi ha insultato ma io non cambio idea»

di Redazione web

I litigi tra genitori e figli possono essere di varia natura e nascere da qualsiasi argomento: dalla scuola fino allo sport passando, poi, per le vacanze. È proprio ciò che è successo all'utente di Reddit che ha raccontato la sua esperienza sul social chiedendo l'opinione dei lettori. Il suo post ha riscosso molto successo tra i genitori presenti sulla chat.

La tiktoker di viaggi: «Ecco le città più pericolose per le ragazze sole». L'inquietante classifica

TikTok, l'influencer Sherry: «Voglio il mio seno sempre senza rughe, ecco cosa faccio tutte le sere prima di dormire»

La vicenda

Il protagonista della storia di Reddit ha scritto: «Sto programmando una vacanza in famiglia per il Ringraziamento e ho trovato un ottimo affare per andare alle Isole Cook, Nuova Zelanda. Venerdì ho mandato un'e-mail a mio figlio Ollie, 20 anni, e l'ho chiamato domenica per sapere se fosse interessato a venire. Avevo bisogno di saperlo entro oggi, martedì 10 ottobre, perché devo ottenere il visto per gli altri miei figli di 16, 11 e 8 anni. Be, non mi ha avvisato, quindi ho comprato il biglietto. Proprio adesso mi ha mandato un messaggio dicendo che sarebbe venuto volentieri ma io gli ho detto che ormai era troppo tardi: avevo già comprato i biglietti. Gli ho detto: «La prossima volta controlla la tua email o rispondi al tuo dannato telefono dato che ce l'hai sempre in mano. Ora sua mamma, ovvero la mia ex moglie, sta cercando di dirmi che lui è della generazione Z e che il messaggio su Whatsapp è il loro formato di comunicazione principale, non le mail.. Se gli avessi mandato un messaggio, avrebbe risposto. Ho detto che non mi interessa.

I commenti degli utenti

Il post del papà arrabbiato con il figlio per le vacanze, ha riscosso moltissimo successo tra gli utenti social che hanno lasciato numerosi commenti: «Hai ragione, tutti hanno sempre il telefono in mano ma non lo usano per le cose utili», «Lasciarlo a casa è stata la scelta migliore, così impara» oppure «Sinceramente io do ragione al figlio: suo padre avrebbe potuto chiudere un occhio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA