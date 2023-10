La tiktoker di viaggi: «Ecco le città più pericolose per le ragazze sole». L'inquietante classifica

di Redazione web

Chloe Jade è una tiktoker molto seguita e amata su TikTok, appunto. La content creator crea contenuti che hanno a che fare con i viaggi e con tutti i Paesi e le destinazioni che visita. Chloe ha rivelato ai suoi follower che molti di loro desiderano sapere quali siano le città in cui è più pericoloso viaggiare da soli, in particolare per le donne che amano girare il mondo ma, a volte, non si sentono al sicuro. La tiktoker, quindi, ha stilato una specie di classifica.

Il video di Chloe Jade

Chloe Jade ha postato un video sul proprio profilo TikTok in cui racconta, secondo lei, quali sono le quattro città in cui è pericoloso recarsi da soli. La content creator ha, quindi, iniziato a raccontare le sue esperienze: «Parigi. Ci sono stata sei volte in tutta la mia vita ma la prima è stata quella in cui ho avuto davvero paura. Una sera sono uscita e in un locale ho incontrato un ragazzo che mi ha offerto da bere, solamente che, continuava a insistere perché andassi con lui nei vicoli bui sul retro del bar. Ovviamente, gli ho detto di no e gli ho chiesto di lasciarmi da sola. Una volta entrata nella camera del mio hotel, ho cominciato a sudare freddo. Sono certa abbia messo qualcosa nel mio drink».



«La seconda città è Marrakesh che è una città molto antica, quindi le mura sono molto strette tra loro e ci sono piccoli passaggi ovunque, il che rende un po' inquietanti le passeggiate. Inoltre, ho notato che gli uomini, se sei da sola, ti guardano in un modo fastidioso. Pattaya, Thailandia. Ci sono moltissimi turisti che cercano sesso con chi vive nel luogo.

I viaggi di Chloe Jade

Infine, la tiktoker Chloe Jade ha svelato l'ultima città della sua particolare "lista": «Infine, l'ultima città che non consiglierei alle ragazze di visitare da sole, è Belgrado in Serbia. Ho avvertito molta ostilità nei confronti di chi era lì per visitare la città. Questa non ospitalità non mi è piaciuta».

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 16:37

