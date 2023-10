Spaccaossa, il nuovo trend choc dei giovani: si colpiscono con un martello per rimodellare i tratti facciali

di Redazione web

Su TikTok sta cominciando a circolare un nuovo trend che, ancora una volta, riguarda gli adolescenti e loro "non paura" del pericolo o del dolore fisico. Si chiama lo "spaccaossa" e consiste nel colpirsi il viso con un oggetto pesante, ad esempio un martello o un manubrio, per cercare di modellare i punti che desiderano definire di più come la mascella o il naso. I medici sono molto preoccupati riguardo a questa nuova tendenza che rischia di diventare molto pericolosa.

Il nuovo trend

Il nuovo trend di TikTok che in italiano si chiama lo "spaccaossa", mentre, in inglese "bonesmashing" ha già cominciato a circolare sui social perché molti ragazzi, soprattutto maschi, pensano che sia possibile modificare il proprio aspetto colpendosi con un oggetto come un martello.

Ormai, i medici che monitorano anche i social per capire a quali rischi si espongano gli adolescenti, non si stupiscono nemmeno più ma ci tengono a far sapere che la pratica è inutile e soprattutto dolorosa.

Le parole del medico

Il dottor Prem Tripathi di San Francisco, Stati Uniti, ha pubblicato un video sul proprio profilo TikTok in cui spiega: «Onestamente non avrei mai pensato di specificare una cosa del genere, ma per favore, non rompetevi intenzionalmente le ossa in faccia: oltre a fare male, poi devono guarire da sole e non è detto tornino come prima, possono assumere posizioni anormali. Le fratture possono portare a complicazioni di salute se non vengono guarite adeguatamente».

Mercoledì 4 Ottobre 2023, 14:52

