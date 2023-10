«Ho detto a mia mamma che mia moglie è incinta e lei si è arrabbiata con me perché ha detto che nessuno doveva saperlo»

di Redazione web

Quando una coppia scopre di essere in dolce attesa, e magari è un momento che non vedeva l'ora arrivasse o che stava aspettando da tempo, capita che attenda un po' prima di dare la notizia, per essere sicura che tutto vada per il meglio. Un ragazzo che ha raccontato la sua storia su Reddit, però, ha affrettato le cose e ha "spifferato" tutto alla mamma prima di parlarne con la moglie che, poi, si è arrabbiata per l'indelicatezza del marito. La storia ha diviso gli utenti che hanno commentato molto numerosi.

La vicenda

Il protagonista della storia su Reddit ha raccontato: «Qualche giorno fa io e mia moglie abbiamo scoperto che è incinta. Ci stavamo provando da circa un anno dopo che aveva avuto un aborto spontaneo durante una gravidanza che non avevamo pianificato. Siamo entrambi super felici ed entusiasti di diventare genitori. Così ieri sono andato a pranzo fuori con mia mamma e le ho dato la notizia. Lei era entusiasta per me e mia moglie. Io, comunicando la novità a mia madre, non pensavo di fare nulla di male ma, quando l'ho detto a mia moglie, lei si è arrabbiata con me. Mi ha detto che non era pronta a farlo sapere alla gente, visto come è finita la sua ultima gravidanza e, poi, che non avrei mai potuto capirla. In mia difesa, le ho detto che non sono solo notizie che riguardano lei ma anche novità che hanno a che fare con me e che, quindi, avrei potuto parlarne con mia madre. Anche se capisco che sia il suo corpo, penso che sia ingiusto che lei possa dirlo ai suoi e io no, comunque, spero le passi presto».

I commenti degli utenti

La storia che il ragazzo ha raccontato su Reddit ha riscosso molto successo e ha anche diviso gli utenti che utilizzano il social. Alcuni pensano: «Ha ragione lei in questo caso, deve essere rimasta scossa dall'esperienza precedente e, ora, desidera aspettare» oppure «Io credo che tua moglie abbia ragione: la gravidanza per una donna è una cosa molto delicata». Qualcun altro, invece, ha scritto: «Non capisco perché se la sia presa così tanto, in fondo l'hai detto a tua mamma, mica a un estraneo» o anche «Anche tu hai il diritto di condividere una bella notizia, non solo lei».

