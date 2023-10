«Mia moglie partorirà tra poco e vuole dare un nome orribile a nostro figlio. Devo riuscire a farle cambiare idea»

di Redazione web

Uno dei crucci più grandi dei futuri genitori è, sicuramente, la scelta del nome del bambino o della bambina che nascerà. È raro che mamma e papà siano d'accordo subito su come chiamare il figlio e, alle volte, capita che possano nascere delle discussioni. Un utente di Reddit ha chiesto consiglio sui social: lui e la moglie hanno litigato proprio perché sono in disaccordo sul nome del loro bambino.

La storia

Un ragazzo ha raccontato la situazione in cui si trova sul portale Reddit: «Io e mia moglie stiamo per avere il nostro primo figlio insieme. Attualmente, è incinta di 9 mesi e potrebbe partorire in qualsiasi momento nelle prossime due settimane. L'unico grande litigio che abbiamo avuto durante la sua gravidanza è avvenuto un paio di giorni fa e riguardava il nome che avremmo dato a nostro figlio.

Tutto è iniziato quando abbiamo scoperto il sesso del bambino: sarà un maschietto. Abbiamo, quindi, cominciato a fare una lista e quasi tutti i nomi che ha suggerito mia moglie erano "normali", fino a quello che mi ha spinto a scrivere questo post. Ha suggerito di chiamare nostro figlio "Mune". Mi ha detto che il nome deriva da un film che ha visto quando era più giovane e che le è sempre rimasto impresso. Le ho detto che il nome era un po' fuori dal comune e che lo avrebbero preso in giro per questo. Lei non ha dato molta importanza alla mia opinione ma, dopo diverse settimane, mi ha riproposto questo nome. La cosa grave è successa al baby shower: mia suocera ci ha regalato una copertina con ricamato sopra il nome Mune, come se fosse già tutto deciso.

I commenti degli utenti

Moltissimi utenti social hanno preso a cuore la storia del futuro papà che non riesce a capacitarsi del nome scelto dalla moglie: «I nomi sono belli tutti, però, i genitori devono essere d'accordo perché, una volta scelto, quello rimane», «Comunque, tua moglie ha dei gusti discutibili» oppure «Magari potete chiamare il bambino con due nomi e il secondo potrebbe essere Mune».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 14:34

