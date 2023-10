«Ho rifiutato l'invito al matrimonio del mio ex e la mia amica mi ha detto che è delusa dal mio comportamento»

di Redazione web

Partecipare ai matrimoni come invitati è sempre divertente: ci si diverte, si mangia bene e si balla. Ma se le nozze da festeggiare fossero quelle dell'ex fidanzato? È proprio la situazione in cui si è trovata una ragazza che si è sfogata su Reddit. Il suo post ha riscosso molto successo tra gli utenti social che hanno commentato numerosissimi.

La vicenda

La protagonista della storia di Reddit ha raccontato: «Ho 28 anni e di recente sono uscita con una mia amica che mi ha detto che una sua amica si sarebbe sposata presto e mi ha chiesto se volevo andare come lei, dato che, avrebbe potuto portare "un'accompagnatrice". Inizialmente, ho accettato l'invito perché a me piacciono i matrimoni. Alcuni giorni più tardi, però, ho che lo sposo è il mio ex fidanzato e questo "particolare" era stato omesso.

I commenti degli utenti

Il post della ragazza ha riscosso molto successo sul social e gli utenti si sono appassionati alla storia tanto che hanno commentato in molti: «Io sono d'accordo con te, non ci sarei mai andata nemmeno io», «Ok sostenere la felicità degli altri, ma io credo che tu abbia fatto bene a rifiutare, anche pensando a come si sarebbe potuta sentire la sposa».

