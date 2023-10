«Io e mio marito facciamo sempre meno sesso perché sono incinta, temo che questo cambierà il nostro rapporto»

di Redazione web

Diventare genitori, soprattutto per la prima volta, è uno dei desideri più profondi di una coppia felice che desidera costruirsi una famiglia. Ovviamente, quando arriva un bambino, la scala delle priorità si modifica un po' e così vale anche per il sesso che, magari, non sarà più molto frequente come prima. Una ragazza ha raccontato la sua storia su Reddit dove ha spiegato di temere che la mancanza di rapporti intimi (dato che è incinta) possa allontanarla dal marito.

La vicenda

La protagonista della storia pubblicata sul portale Reddit, ha scritto: «Io e mio marito stiamo insieme da 5 anni, abbiamo un bambino e un altro in arrivo. Io lavoro e sto frequententando anche una scuola per una specializzazione, mi occupo del 90% delle pulizie di casa, di cucinare e di badare a mio figlio piccolo. Inoltre, pago anche la metà delle bollette. La nostra relazione ha sempre funzionato perché mio marito è sempre stato molto presente e mi ha sempre soddisfatta anche sessualmente. Preferisco fare sesso una volta al giorno, ma con i bambini questo non è possibile, quindi di solito facciamo sesso 3 volte a settimana. Negli ultimi mesi, però, lo abbiamo fatto sempre meno, dato che, sono incinta e temo che questo possa cambiare il nostro rapporto. Mio marito mi ha detto che, forse, era il caso di diminuire il ritmo, visto che ormai sono alla fine della gravidanza. Inoltre, ultimamente, ha trascorso più tempo prestando attenzione al telefono e ai videogiochi e, ormai, non parliamo quasi più. Oggi, stavamo discutendo delle nostre misure preventive per assicurarci di non avere più figli e lui ha deciso di dire: «Beh, non faremo sesso fino al prossimo anno, quindi non sono preoccupato», quindi, ho risposto: «Come andrà questa relazione se non saremo più una vera coppia?».

I commenti degli utenti Reddit

Stando a quanto di legge nei commenti, la storia che la ragazza ha raccontato su Reddit, accomuna moltissime donne che, durante la gravidanza o dopo il parto, non si sentono più desiderata dai compagni.

