«Ho detto a mia moglie che non è più la benvenuta a casa dei miei genitori perché fa troppo rumore. Lei se l'è presa»

di Redazione web

"Tra moglie e marito non mettere il dito"... specie se sei la suocera. Una delle cause principali delle liti che scoppiano all'interno di una coppia è, infatti, proprio l'opinione di terze persone ed è un po' ciò che è successo al protagonista della storia che è stata pubblicata su Reddit: un giovane uomo ha litigato con la moglie perché la mamma gli ha chiesto di non portarla più ai pranzi di famiglia per il suo essere troppo "rumorosa". Ma andiamo con ordine.

«Io e mio marito facciamo sempre meno sesso perché sono incinta, temo che questo cambierà il nostro rapporto»

«A mia mamma non è mai importato del mio compleanno, quest'anno che l'ho trascorso con il mio ragazzo, si è infuriata. Non capisco»

La vicenda

Un utente di Reddit si è voluto sfogare sulla piattaforma in merito alla sua situazione: «Mia moglie ed io siamo sposati da 5 anni. È una persona fantastica, ma sa essere davvero rumorosa: ride forte, parla forte e russa anche forte. Non è un grosso problema a casa, ma può essere davvero imbarazzante quando siamo in pubblico o durante eventi in cui ci sono persone che non conosciamo. Recentemente, i miei genitori hanno organizzato una grande festa per il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio e sia io che lei siamo stati invitati, ma ero davvero preoccupato per come si sarebbe comportata. Le avevo detto in anticipo di cercare di stare zitta, ma lei non mi ha dato molto ascolto. Non appena siamo arrivati ​​alla festa, ha iniziato a ridere e a parlare ad alta voce. Faceva anche molto rumore con i suoi gioielli e i suoi braccialetti. Ho provato a farle capire che doveva calmarsi, ma lei mi ha ignorato. Ad un certo punto, parlava così forte che ha interrotto mia madre durante un brindisi. Lei è rimasta sconvolta e mi ha detto che si sentiva in imbarazzo ad avere mia moglie intorno. Dopo la festa le ho spiegato tutto ciò che mi dà fastidio e le ho detto che non è più la benvenuta in casa dei miei genitori perché è troppo rumorosa. La situazione cambierà quando lei cambierà atteggiamento. Se l'è presa molto e io non so che fare: da una parte mia moglie e dall'altra mia mamma».

I commenti degli utenti

Il post dell'utente di Reddit ha riscosso un certo successo e, infatti, ha raccolto anche molti commenti: chi sta dalla parte della moglie e chi da quella della mamma. Qualcuno ha scritto: «Quando vi siete sposati, tua mamma non aveva capito il carattere di tua moglie? Lei fa bene a essere se stessa e tu dovresti supportarla», «Se tua mamma è una signora di classe è ovvio che una persona come tua moglie non le vada a genio» oppure «Secondo me, devono chiarirsi al più presto e chiedersi scusa a vicenda».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA