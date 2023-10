«Ho spiato il telefonino di mio marito e nella chat di WhatsApp ho trovato le foto di un'altra donna: ho pianto e non so più cosa fare»

di Redazione web

Controllare il telefono del partner potrebbe sempre risultare un po' rischioso: anche se si è sicuri al cento per cento dell'altra persona, non si sa mai cosa si potrebbe trovare, specie se si aprono le chat con gli amici. È ciò che ha fatto una ragazza che ha raccontato la propria esperienza su Reddit, sfogandosi con gli altri utenti e chiedendo loro consigli sul da farsi. Al post, hanno risposto in tantissimi.

La storia

La protagonista della storia di Reddit ha raccontato: «Io non sono solita controllare il telefono di mio marito ma non so perché, l'altra sera ho voluto farlo. Stavo sfogliando le chat di WhatsApp quando ne ho aperta una di gruppo che possiede solo con i suoi amici in ufficio per divertimento. Sono tutti ragazzi. Quando ho scorso i messaggi di quella chat di gruppo, ho notato che mio marito ha inviato una foto di una donna che indossava un sari e ha inviato una registrazione vocale in cui commentava l'immagine. Ha parlato di quanto fossero belli il suo corpo e il suo viso. Era una registrazione vocale di 8 secondi. Dopo aver sentito ciò, ho pianto. Ho il cuore spezzato e sconvolto e, ovviamente, sono furiosa. Vorrei parlarne con mio marito, ma non posso perché mi incolperebbe di avergli preso il telefono e letto le chat con i suoi amici. Io non so cosa fare. Forse sono io un po' esagerata. E non so se dovrei parlarne con mio marito».

I commenti social

Il post della ragazza ha raccolto un certo numero di like e commenti su Reddit e qualcuno le ha consigliato: «Onde evitare di stare male, parla con lui, raccontagli tutto e chiarite», «Io non mi agiterei più di tanto, in fondo, era uno scambio di messaggi tra amici che commentavano una foto presa magari dai social, nulla di cui preoccuparsi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 09:08

