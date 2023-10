«Sono incinta, il mio ragazzo ha perso il lavoro e mi vuole lasciare: l'ho cacciato di casa e sto pensando di interrompere la gravidanza»

di Redazione web

Una gravidanza sconvolge sempre un po' la vita di una donna e anche di una coppia, soprattutto se il bambino è stato più una sorpresa che un vero e proprio desiderio. Così, è successo anche alla ragazza che ha raccontato su Reddit il motivo per cui è stata costretta a cacciare di casa il suo ragazzo che, comunque, aveva in programma di lasciarla a sua volta. Ma andiamo con ordine.

La storia

Una ragazza ha raccontato su Reddit la situazione in cui si trova: «Attualmente, sono incinta di 7 settimane del mio fidanzato. Lui ha perso il lavoro cinque mesi fa e si è trasferito da me perché non avrebbe saputo dove andare, inoltre, sta anche utilizzando la mia auto. Il problema è che in tutti questi mesi che è stato con me e non mi ha aiutato a fare nulla. Comunque sia, abbiamo cominciato a litigare tutti i giorni e mi sono, più volte, sentita mancare di rispetto. Alcune sere fa, stavo male a causa della gravidanza, avevo nausea e vomito e lui, invece di stare con me, è uscito. Poi, il giorno dopo mi ha detto che non sentiva più quel sentimento di prima nei miei confronti e non sapeva se continuare sarebbe stata la cosa giusta. Io, in lacrime gli ho detto che, dato che è cresciuto senza papà e io sono incinta, avrebbe dovuto sapere cosa mi aspettava se lui se ne fosse andato. Non gliene è importato nulla e, allora, l'ho cacciato io. Ieri avrei dovuto fare l'ecografia ma non ci sono andata perché sono arrabbiata: è stata una gravidanza non pianificata e non ho intenzione di portarla avanti».

I commenti social

La storia della ragazza ha riscosso molto successo su Reddit, coinvolgendo moltissimi utenti che hanno commentato così: «Il bambino non ha colpa, pensaci prima di interrompere la gravidanza», «Credo che tu abbia fatto bene a cacciare il tuo ragazzo ma rifletti prima di fare gesti azzardati».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 15:52

