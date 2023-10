«La mia ragazza vuole avere un bambino, le ho detto che dovrà prendersene cura lei se lo desidera così tanto»

di Redazione web

Decidere di avere un bambino è sempre un passo molto importante per una ragazza e un ragazzo che devono essere sicuri al 100% di volere diventare due genitori. Ma se uno dei due non fosse propriamente convinto? È il caso di un ragazzo che ha raccontato su Reddit la situazione in cui si trova e moltissimi utenti social gli hanno dato utili consigli da condividere anche con la sua fidanzata. Ma andiamo con ordine.

La storia

Il protagonista della storia di Reddit ha raccontato: «Io e la mia ragazza stiamo insieme da circa un anno ormai. Ultimamente, continua a insistere dicendomi che vorrebbe avere dei bambini per essere una mamma giovane, io continuo a dirle che se vuole un figlio adesso, deve, poi, sapere che dovrà restare a casa e prendersene cura. Stiamo entrambi avviando la nostra carriera e non siamo propriamente nella posizione di avere un bambino. Questo argomento mi sconvolge perché io lavoro da remoto cinque giorni su sette, quindi, è probabile che sarò io a prendermi cura del piccolo se ne avremo uno. Sinceramente non sono disposto a fare questo sacrificio a 23 anni. Lei si è arrabbiata perché pensa che io metta prima il lavoro dell'ipotetico figlio.

Il punto è che non siamo nella posizione di avere un bambino, ora come ora. Non sono disposto a fare sacrifici in questo momento, ovvio che io mi senta un po' in colpa a pensarla così».

I commenti degli utenti

Molti utenti attivi su Reddit hanno preso a cuore la vicenda del ragazzo e in tantissimi hanno commentato: «Secondo me, di questo tuo stato d'animo, dovresti parlare con la tua fidanzata.

