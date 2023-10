«Mia figlia mi ha dato della str***a: avevo chiesto al suo ragazzo di smettere di palpeggiarla sul divano di casa»

di Redazione web

Una mamma sa sempre che cosa è meglio per la propria figlia e, quando si tratta dei primi fidanzatini, ci tiene molto a consigliarle come comportarsi. Una signora si è sfogata su Reddit con gli altri utenti, raccontando che il ragazzo della figlia l'ha fatta molto arrabbiare perché continuava ad avere atteggiamenti inopportuni in presenza sua e di suo marito. Il post ha riscosso un certo successo.

La storia

Una signora ha raccontato su Reddit la situazione in cui si trova: «Ho una figlia che si chiama Alexandra, ha 20 anni e ha un fidanzato di nome Marcus che ha un anno in più di lei. Quando ci ha presentati per la prima volta, ero felice e ho pensato che fosse davvero gentile e un bravo ragazzo. Io e mio marito abbiamo invitato i miei genitori e mia sorella a casa nostra e c'erano anche Alexandra e Marcus e la cosa mi ha fatto molto piacere. Ho notato, però, che finite le presentazioni, lui ha cominciato a esprimere affetto verso Alexandra in un modo un po' esagerato, baciandola a lungo, abbracciandola sempre e stendendola sul divano. Tutto questo, mi ha fatto sentire a disagio, ma ho lasciato perdere finché non ho notato che Marcus stava palpando il sedere di mia figlia mentre si baciavano su uno dei miei divani in soggiorno. Ho lanciato un urlo, facendoli staccare l'uno dall'altro e ho detto che Marcus aveva bisogno di smetterla di palpare mia figlia perché mi metteva a disagio ed era disgustoso farlo davanti ad altre persone. Silenzio. Mia figlia si alza e se ne va, poi, mi scrive un messaggio dicendomi che sono una str*** perché l'ho messa in imbarazzo.

I commenti social

Il post della mamma ha suscitato diverse reazione su Reddit, c'è chi scrive: «Hai ragione, io avrei fatto lo stesso», «Il ragazzo mi sembra un maleducato» e chi, invece, pensa: «Sono solo ragazzi, è giusto che si divertano finché sono giovani».

Sabato 21 Ottobre 2023

