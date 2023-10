«Ho litigato con il medico perché mi ha chiesto il mio peso dopo il parto: è un maleducato»

di Redazione web

La gravidanza porta molti cambiamenti al corpo di una donna che varia di mese in mese. Poi, dopo il parto, ci vuole un po' di tempo perché tutto torni come prima ed è un'altra trasformazione che ogni donna vive a suo modo: c'è chi lo fa in tranquillità e chi, invece, vorrebbe subito vantare una forma perfetta. È un po' la storia della donna che si è sfogata su Reddit dopo avere litigato con il medico che le ha chiesto quanto pesasse dopo la nascita del suo bambino.

«Sono incinta, il mio ragazzo ha perso il lavoro e mi vuole lasciare: l'ho cacciato di casa e sto pensando di interrompere la gravidanza»

«Mia figlia mi ha dato della str***a: avevo chiesto al suo ragazzo di smettere di palpeggiarla sul divano di casa»

La storia

Una donna ha raccontato la sua storia su Reddit e ha spiegato: «Ho partorito da una settimana e sono in fase di recupero, mi sto riprendendo. La mia famiglia conosce un medico con il quale mi sono spesso confrontata su come stesse andando la mia gravidanza, con lui non ho mai avuto battibecchi in passato. Quando ero nel terzo trimestre, però, ho notato che faceva molti commenti ingiustificati e non richiesti riguardo alla mia condizione. Ad esempio, ho avuto il diabete gestazionale. Sembrava non essere d'accordo con il consiglio del mio (molto stimato) endocrinologo. Poi mi ha chiesto quando sarei stata indotta al travaglio e ha detto che avrei dovuto essere indotta a 38 settimane e che la mia placenta avrebbe potuto degradarsi e causare la morte del feto. L'ho trovato incredibilmente insensibile e ho detto a mio marito che se avesse detto un'altra cosa sul mio corpo e sulle nostre scelte, gliene avrei dette quattro.

Oggi è venuto a trovare il bambino. Mi ha chiesto se ho già iniziato ad allenarmi. Sia io che mio marito siamo rimasti sorpresi e abbiamo detto di no, e mio marito ha aggiunto che avevo bisogno di riposo a letto, su consiglio sia del mio ginecologo che del mio fisioterapista. Lui mi ha risposto che, invece, avrei già potuto riprendere e, poi, mi ha chiesto il peso.

I commenti social

Gli utenti di Reddit hanno mostrato molta solidarietà alla giovane mamma e qualcuno ha scritto: «Nessuno, nemmeno i medici, capiscono che dopo il parto una mamma ha bisogno di stare serena e tranquilla», «Che uscita inutile e poco professionale» oppure «Forse voleva aiutarti ma è stato molto sgarbato chiedendoti se avessi ripreso gli allenamenti».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA