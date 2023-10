Spa per nudisti per ravvivare il matrimonio, marito e moglie: «Ci siamo divertiti tantissimo»

di Redazione web

«Vestirsi è severamente vietato», recitava così l'annuncio che una coppia sulla cinquantina ha trovato sul web mentre cercava una spa in cui trascorrere alcuni giorni di relax e magari ravvivare un po' la passione all'interno del matrimonio. Il marito ha raccontato la sua esperienza nel centro benessere riservato a soli nudisti e ha detto che non si sarebbe mai aspettato di divertirsi così tanto insieme alla moglie.

«Mia sorella è una senzatetto, io l'ho sempre aiutata ma mi ha offesa e ora non voglio più darle una mano»

«Ho spiato il telefonino di mio marito e nella chat di WhatsApp ho trovato le foto di un'altra donna: ho pianto e non so più cosa fare»

Relax alla spa per nudisti

Per mettere un po' di pepe al loro matrimonio che rischiava di diventare un po' noioso, marito e moglie (che non hanno voluto svelare i loro nomi) hanno raccontato al Daily Star la loro esperienza alla spa per nudisti di Las Vegas, Nevada. Si chiama Sea Mountain Nude Resort and Spa e offre ai suoi visitatori la possibilità di rimanere letteralmente senza veli e di godersi appieno massaggi, aperitivi, bagni nelle varie jacuzzi, il tutto completamente nudi. Alla coppia è sembrato subito qualcosa di davvero allettante, tanto che, il marito ha raccontato: «Siamo andati durante il fine settimana e, appena arrivati, abbiamo notato immediatamente che la musica era molto alta, le luci coloratissime e tutti sembravano divertirsi molto.

Le parole del marito

Infine, il marito ha concluso dicendo: «Se qualche tempo fa mi avessero proposto una cosa del genere non lo avrei mai fatto ma un'esperienza così trasgressiva è servita sia a me che a mia moglie e, ora, siamo più felici che mai. Credo proprio che ci ritorneremo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA