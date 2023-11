Il marito disperato: «Mia moglie è terribile a letto. Per fortuna, la mia vicina di casa se la cava bene»

di Redazione web

Un uomo "disperato" non sa bene che cosa fare del suo matrimonio che, stando a quanto rivela, avrebbe rovinato la sua vita. Il protagonista della vicenda ha spiegato che tra lui e la sua compagna andava tutto bene prima di sposarsi ma, poi, la situazione è precipitata sopratutto per quanto riguarda il sesso e la sfera intima. Quindi, il giovane ha chiesto consiglio all'esperta dell'amore Jane O'Gorman che gli ha risposto nella sua rubrica contenuta nel Daily Star.

La vicenda

Il ragazzo, che è si è confidato con Jane O'Gorman, si è lasciato andare a un lungo sfogo: «Fare sesso con la mia vicina di casa è l'unica cosa che mi mantiene sano di mente: lei è il mio unico sbocco sessuale dato che la mia moglie è terribile a letto. Mi sono sposato a marzo. Tutti mi dicevano che lei era troppo per me perché intelligente e di successo ma, comunque, la nostra relazione era perfetta prima del matrimonio. Invece, la nostra luna di miele è stata un fallimento perché lei ha trovato ogni scusa al mondo per non avere rapporti con me. Ho finito per masturbarmi sotto la doccia. L'ultima sera ero arrabbiato e le ho chiesto cosa stesse succedendo, dato che, la nostra vita sessuale andava bene prima del nostro matrimonio. Mi ha accusato di essere "ossessionato dal sesso" (e non lo sono) e da allora abbiamo fatto l'amore solo una mezza dozzina di volte (senza troppa convinzione). Un giorno, mi sono chiuso accidentalmente fuori casa e ho incontrato la mia vicina che mi ha offerto da bere finché aspettavo mia moglie con le chiavi. Una cosa tira l'altra e ci siamo ritrovati a letto... è stato divertentissimo e lei è super sexy.

Il consiglio dell'esperta

Jane O'Gorman ha risposto così alla lettera: «Non pensi che arriverà un momento in cui il tuo vicino ti chiederà di più? Gli appuntamenti ogni tanto sono una cosa, ma il sesso porta un attaccamento emotivo. Come reagirai quando ti chiederà di dichiarare le tue intenzioni o addirittura di andare a vivere con lei? Ti esorto a tornare a casa tua smettere di vedere la tua vicina e iniziare a parlare con tua moglie. Sii onesto riguardo alle tue esigenze. Qual è la sua opinione sul tuo matrimonio? È preoccupata o malata? È in conflitto riguardo alla sua vera sessualità? Si è sentita obbligata a sposarti per compiacere o mettere a tacere la sua famiglia? Ci potrebbero essere tante risposte dietro al fatto che non voglia avere rapporti con te. Suggerisci una consulenza relazionale se ritieni che possa essere d'aiuto. Alla fine, potresti decidere che il tuo vicino è davvero quello giusto per te, ma tutto deve essere fatto nel giusto ordine. Meriti di essere felice e di sentirti soddisfatto sessualmente ed emotivamente, ma giocare alle spalle di tua moglie non è adulto, accettabile o il modo giusto di agire».

