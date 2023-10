«Sesso, la mia ragazza non vuole più farlo e io l'ho lasciata»

di Redazione web

Una relazione per essere completa deve essere coltivata sotto vari aspetti e uno di questi è sicuramente l'intimità. È proprio di questo che parla un ragazzo che ha raccontato la sua storia su Reddit: ha lasciato la fidanzata perché lei non voleva più fare sesso. La sua situazione è stata presa a cuore da tantissimi utenti che hanno commentato ed espresso la propria opinione. Ma andiamo con ordine.

La storia

Il protagonista della storia di Reddit ha raccontato: «Io e la mia fidanzata stiamo insieme da oltre 5 anni ormai. Nei primi 3 anni di relazione la nostra intimità è stata sorprendente. Tuttavia negli ultimi anni è stata quasi inesistente. È successo così, dal nulla. Ha iniziato a disinteressarsi all'intimità. All'inizio pensavo fosse una fase ma ormai è così da 2 anni. Sono sempre io quello che inizia (e alla fine viene rifiutato). Le ho chiesto se c'è un problema e se c'è qualcosa che posso fare meglio, ma lei ha detto che secondo lei è tutto normale. Ogni altro aspetto della nostra relazione è buono, almeno per me. Anche lei ha acconsentito quando gliel'ho chiesto ma non mi va che l'unica volta che facciamo sesso è quando me lo "guadagno". Sì, è una ricompensa per il giorno dell'anniversario e per altre piccole occasioni. Non mi sento desiderato e il desiderio per me è la parte più importante dell'intimità. Quindi, le ho detto che non me la sentivo più se dovevamo andare avanti così, lei mi ha detto che sarebbe andata meglio una volta sposati, ma io non credo che la situazione migliorerà.

I commenti social

La storia raccontata dal ragazzo su Reddit ha riscosso molto successo tra gli utenti social che hanno commentato: «Se l'intimità manca quando siete giovani, non migliorerà con il tempo», «Forse vi serve solo un po' di tempo lontani per prendervi un po' una pausa l'uno dall'altra» oppure «Con il matrimonio arrivano solo altre scuse».

