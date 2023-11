«Il mio fidanzato mi ha lasciata e si è trasferito da un amico ma continua a chiamarmi per fare sesso. Non riesco a rifiutare»

di Redazione web

Una ragazza inglese ha raccontato la sua storia: lei e il fidanzato stavano insieme da diversi anni, quando lui ha deciso di mettere fine alla relazione. Per lei è stato come un fulmine a ciel sereno, dato che, sembrava che tutto andasse bene. Ora, l'ormai ex ragazzo si è ripresentato dalla protagonista della storia per chiederle di vedersi solo per sesso. La ragazza disperata si è rivolta all'esperta dell'amore Jane O'Gorman che tiene una rubrica sui problemi di cuore sul Daily Star.

La storia

La ragazza disperata che ha scritto alla rubrica dell'esperta delle relazioni, Jane O'Gorman, ha spiegato: «Io e il mio ormai ex fidanzato stavamo insieme da tre anni, all'improvviso mi ha lasciata. Sono più che devestata, non me lo aspettavo proprio: un attimo prima stavamo facendo l'amore e quello dopo la sua roba era sparita da casa. Pensavo che fossimo perfetti l'uno per l'altra. Ora, vive con un amico e continua a chiamarmi e a dirmi che sarebbe disposto a vedermi solo per fare sesso, insomma, potremmo diventare "amici di letto". Dovrà vedere come si sentirà in queste settimane. Le mie sorelle dicono che sarei una pazza a mettere la mia vita in pausa fino a che lui non esprimerà la sua decisione, ma io non riesco a rifiutare la sua offerta e se, con il tempo, le cose si sistemassero?»

Il consiglio dell'esperta dell'amore

Jane O'Gorman ha risposto alla lettera della ragazza scrivendo: «E la tua dignità e il tuo orgoglio dove sono finiti? Per favore, non permettere al tuo ex di usarti o di prendere decisioni a lui comode. Purtroppo, se tu e lui vi siete lasciati, devi allontanarti a testa alta. Le tue sorelle hanno ragione, non puoi sprecare un altro minuto della tua vita con quest'uomo. Odio l'idea che tu passi il tempo aspettando che lui ti chiami. Accetta il fatto che abbia preso la via del codardo scappando ma comunque pretendendo una certa disponibilità da parte tua. Il sesso senza rispetto non avrebbe senso.

