Suocera gelosa installa una telecamera nella stanza della nuora e del figlio e condivide il video: tradita dai commenti dei vicini di casa

La gelosia di una mamma nei confronti del figlio appena sposato, può raggiungere livelli epici e causare veri e propri disastri, ed è proprio questo il caso di una signora, da poco diventata suocera, che ha deciso di spiare il suo "bambino" e la nuora e, poi, condividere con i vicini di casa il video hot. I due sposini si sono resi conto di essere spiati da qualcuno proprio grazie ad alcuni commenti dei dirimpettai. La storia è diventata virale sui social e sul web. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

Il magazine online Hype ha riportato una storia che ha lasciato di stucco i lettori di tutto il mondo. Una coppia di neo sposi era in attesa che i lavori per la nuova casa fossero portati a termine, proprio per questo, lo sposo ha proposto alla moglie di andare a vivere per un breve periodo a casa della madre, senza mettere in conto la sua gelosia. La suocera, comunque, ha accettato di buon grado, salvo decidere di installare delle telecamere nella camera da letto del figlio e della nuora. La coppia non si era accorta di nulla finché, un giorno, i vicini di casa hanno scherzato con una battuta che alludeva al modo di spogliarsi della ragazza in una situazione di intimità. La sposa, inizialmente, non capiva ma, poi, ha cominciato a fare domande più approfondite sull'argomento e, ad un certo punto, il vicino le ha detto: «Tua suocera ci ha fatto vedere tutti i vostri video bollenti, pensavo foste a conoscenza di essere sempre filmati».

La difesa della suocera

Subito dopo avere scoperto di essere spiati, gli sposini furiosi se ne sono andati dalla casa della suocera che, però, sempre come riportato da Hype, si è difesa dicendo: «Avevo installato la telecamera perché mio figlio e sua moglie hanno da poco avuto un bambino e, magari, serviva loro un aiuto».

