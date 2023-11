Latte materno al posto della crema per il caffè, la mamma: «Così i colleghi in ufficio imparano a rubarmela»

di Redazione web

"Chi la fa, l'aspetti" oppure "La vendetta è un piatto che va servito freddo", saranno questi i modi di dire a cui avrà pensato una giovane mamma di nome Savannah che, stanca di essere presa in giro e bullizzata in ufficio, ha deciso di fare uno scherzo a chi le rubava il suo dopo pranzo preferito: la crema al caffè. La sua storia ha fatto il giro del web e se qualcuno si è divertito a leggere la vicenda, altri pensano che la mamma abbia un po' esagerato. Ma andiamo con ordine.

Lo scherzo della neo mamma

Il Daily Mail ha riportato la storia di una donna, Savannah, che ha deciso di ribellarsi in un modo alquanto bizzarro, verso i colleghi che continuavano ad aprire il suo armadietto perché sapevano che avrebbero trovato la crema caffè. Infatti, la donna portava sempre il sorbetto al lavoro ma il dessert piaceva anche a qualcun altro. Quando lei era in pausa pranzo e voleva bee un po' della crema, ecco che all'interno della bottiglia ne era rimasta pochissima. La mamma, quindi, come riporta il tabloid inglese, si è ingegniata e ha sostituito la crema al caffè con il suo latte materno. Quindi, l'immagine del bigliettino lasciato sopra alla bottiglia è diventata virale. Il messaggio per i ladruncoli recita: «Buongiorno! A chi ha gustato la mia crema al caffè per tutta la settimana... ecco una sorpresa! Hai bevuto il mio latte materno. Spero che ti sia piaciuto. Saluti! PS: è biologico, quindi non preoccuparti, fa bene».

I commenti dal web

La storia di mamma Savannah ha sorpreso, divertito e disgustato moltissimi utenti del web che hanno lasciato numerosi commenti nella pagina del Daily Mail.

