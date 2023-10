Cantante si separa dal marito fantasma: «È violento, devo farmi suora per sfuggirgli ma il sesso mi mancherà»

di Redazione web

Brocarde è una cantautrice dell'Oxfordshire, Inghilterra, e non è conosciuta solamente per la sua musica ma anche per la sua storia d'amore, ormai finita, alquanto inusuale. L'artista, infatti, qualche tempo fa, è convolata a nozze con un fantasma di nome Edwardo che, però, in seguito, stando a quanto rivelato da lei, aveva cominciato a comportarsi in modo violento e, proprio per questo, Brocarde ha deciso di separarsi da lui. Ora, la cantante ha rivelato cosa vuole fare del suo futuro per sfuggire alle persecuzioni dell'ex marito.

Cantante sposa un fantasma la notte di Halloween, ora cerca un esorcista per sbarazzarsi di lui: «Non mi offre mai niente»

Brocarde vuole farsi suora

Brocarde ha sempre raccontato ai media locali, che l'amore che la legava al marito Edwardo, il fantasma di un soldato vittoriano che conobbe nel 2021 perché le apparve nel salotto di casa, era davvero molto forte. Proprio per questo, i due avevano deciso di sposarsi e la foto delle loro promesse divenne virale sui social perché la cantante stringeva la mano di qualcuno invisibile. Poi, la situazione è precipitata perché Edwardo continuava ad accusare Brocarde di tradirlo con altri uomini, quindi, la donna optò per il divorzio che, però, non fu semplice. Stando a quanto racconta, infatti, il fantasma continuerebbe a perseguitarla anche dopo l'esorcismo fatto l'estate scorsa. Quindi, per dimostrare la sua completa fedeltà e innocenza, l'artista ha deciso di farsi suora, sperando che le persecuzioni cessino.

Le parole di Brocarde

Brocarde ha rivelato a NeedToKnow.co.uk.: «Edwardo odiava il pensiero che io frequentassi uomini veri, quindi forse sarà contento e, finalmente, riposerà in pace se mi rivolgerò a Dio e a una vita di astinenza. Almeno non si sentirà minacciato dagli altri uomini, dato che odia che io esca. L'unico problema è che il sesso mi mancherà perché sono una persona molto passionale. Non sono sicura che la preghiera sarà un sostituto adeguato ma diventare suora è davvero il mio ultimo tentativo per liberarmi. Se questo non funziona, non so cosa farò».

